EXATLON EEUU: ¿Será Marizol Landazuri la próxima en decirle adiós a la competencia?

La ecuatoriana de Nueva York, Marizol Landazuri ha podido defender su lugar esta temporada en Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial. Y es que la atleta ha tenido que enfrentarse dos veces en el duelo de eliminación. La primera vez fue con la mexicana Lilian Duran, y recientemente con la entrenadora personal Cynthia Castillo.

“Me siento muy contenta y agradecida con la vida y con Dios, sobre todo por haber terminado de lo más victoriosa” cuenta con entusiasmo la atleta del equipo de los famosos.

“No es fácil estar aquí en estas arenas. Son feroces en realidad. Es duro, pensé que antes era duro, pero esto es un extremo más. Pero estoy feliz de haber podido trabajar duro,” añadió Marizol.

Marizol dice que seguirá entrenando

“Tener de mis compañeros, una familia que me apoya muchísimo. Hoy lo di todo, me concentré muchísimo y aquí estoy. Seguir entrenando muy duro para no ir al duelo otra vez, pero mientras tanto estoy aquí dando la lucha en las arenas más feroces del planeta” comenta Landazuri con una sonrisa.

¿Será la próxima en abandonar la competencia?

Lilian Duran fue la primera mujer en decirle adiós a la competencia esta séptima temporada, seguida por la madre soltera de tres, Cynthia Castillo, también del equipo de los Contendientes. Por ahora, Marizol se ha podido defender en los duelos y ha podido salir ganadora de los duelos. Landazuri lleva dos semanas consecutivas con menos porcentajes de victorias.

Marizol y Rafael Nieves han tenido problemas

En una discusión que Landazuri tuvo con el presentador de televisión Rafael Nieves, ella hasta lo llamo estúpido.

“Chicos, ya debemos de dejar esos chistes amargos, de tratar de ofender a los del equipo. No podemos hacer eso” empieza Landazuri a comentarle a sus compañeros. “Que él dice (apuntando a Rafael) tú dices, que yo no pongo excusa por lo del hombro, ya debemos de dejar esas cosas por qué eso se ve mal, somos personas profesionales. No importa Rafa no importa.” Marizol le responde a Nieves

“No te lo tomes personal” le contesta Nieves a Landazuri

“No me lo tomo personal, pero es que tú eres un estúpido y lo sabes” le responde Landazuri a Rafael.

Y es que estos no son los únicos comentarios que Marizol ha hecho contra el actor. “Si a mí me preguntan en este momento a quien quisiera eliminar yo claramente, a voz abierta diría a Rafa. No sé si ustedes como equipo hace algo, pero por mí en lo personal no hace nada” comento Marizol.

Los seguidores no están contentos y la llaman problemática

Marizol se ha visto en el ojo del huracán con los fanáticos del show deportista, ya que piensan que la atleta está causando muchos problemas. “Marizol deja el drama, chisme y NO TIRES MALAS VIBRAS al Equipo… baja 5 rayitas a la ARROGANCIA” comento un seguidor en la página oficial de Exatlón Estados Unidos en Instagram, mientras otro escribio lo siguiente “👎👎👎👎👎👎👎👎Fuera problemática”

No cabe duda que Marizol es una atleta que lo da todo en las competencias, al igual que los duelos de eliminación. ¿Será la próxima en irse? Déjenos saber lo que piensan en los comentarios.