EXATLON MUNDIAL: Estefanía Ahumada arremete contra Rafael Nieves. ¿Qué pasó?

El drama continúa en Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial entre el equipo de los Famosos [Rojos] y esta vez es entre la española Estefanía Ahumada y el presentador de televisión, Rafael Nieves. En un video publicado en las redes sociales de Exatlón Estados Unidos, Estefanía arremete contra Rafael, quien dormido se trató de defender de las acusaciones de su compañera.

No son sus primeros roces

Estefanía y Rafael han tenido ya sus roces, y la actriz hasta llamo a Rafa una manzana podrida. “Él nunca cocina para nadie, nunca friega algo. Una manzana podrida no va a desbaratar todo lo que tenemos el resto” Y es que el actor mexicano está teniendo dificultades con sus otras compañeras “Si a mí me preguntan en este momento a quien quisiera eliminar yo claramente, a voz abierta diría a Rafa. No sé si ustedes como equipo hace algo, pero por mí en lo personal no hace nada” se expresó Marizol Landazuri de Rafael Nieves.

Acusaciones

¿Oigan quien entro de hombres a nuestro baño a mear? Fue la pregunta que Estefanía le hizo a sus compañeros en el video que le está dando vueltas en las redes. Todos menos Rafael contestan “Yo no”. El actor al parecer estaba durmiendo.

“Estaba toda la taza meada tío. Ósea toda la taza. Una mujer no mea toda la taza” le comenta Ahumada a sus compañeros.

“Es que es meada toda la taza entera. Horacio no es, Douglas tampoco, Iván tampoco, Magallón Tampoco [señala al redor del cuarto con sus manos]”

Al escuchar lo que estaba pasando, Rafael pregunta que están diciendo y que están tratando de decir.

“Perdón. ¿A mí me vas a hablar así chaval? ¿He pronunciado tu nombre?”

“Dijiste Magallón tampoco, Iván tampoco, Douglas tampoco, ¿qué estás tratando de decir? Le reclama Rafael a la presentadora española, a lo que ella le contesta “¿He pronunciado tu nombre? A mí no me hables así, punto número uno.”

“Primero pregunta” le contesta Rafael.

“Primero relájate, porque a mí no me hables así,” le dice Estefanía a Nieves “Tú no me vas a estar hablando así, estás insinuando”, le consta para atrás Nieves.

“A mí me vas a pedir una disculpa porque yo no te estoy hablando mal” termino la discusión entre el par.

Fans defienden a Nieves

“Que es exactamente lo que busca Estefanía?? Provocar a Rafa para que explote? Es claro que lo está acusando a él y todavía dice “he dicho tu nombre?” … como si hiciera falta, sus conjeturas dan a entender que está acusando a Rafa.” “a mi me parece que está señora se a cojido con Rafa porqué si ella no lo vio en el baño como ella sabe que fue el además Rafa da punto a los famosos y ella lo único que hace es Chimotear” “Ay no que insoportable esta mujer, exigiendo respeto y ella no respeta, que riña la que se trae con el pobre Rafa.” Fueron algunos de los tantos comentarios de los seguidores defendiendo a Rafael.

También defienden a Estefanía

Rafa está muy mal acostumbrado a que se lo hagan todo y, tras de que no colabora con los quehaceres, deja el baño sucio. Le queda mucho que aprender de cómo se convive en grupo.” “Bueno Rafa tiene la fama desde la casa de los famosos dejar el baño sucio! Maybe puede ser y obvio que asco ver todo chispoteado hahha, pero Estefanía ya chole, por todo hace problema!” comentaron algunos seguidores en Instagram mientras otro comentó “A Rafa no le bastó estar en el breterismo en la casa de los famosos, ahora acá en Exatlon, en ninguna temporada ni en Team Famoso o Contendiente nadie nadie adoptó las malas marañas de este señor, cree que así logrará atención?….. madre de dios no puedo con el ojalá vaya a eliminación lo antes posible”

¿Será que Estefanía y Rafael por fin pongan sus diferencias a un lado? Déjenos saber que piensan de todo este drama.