EXATLON EEUU: Como poder ver a los famosos en vivo. Todos los detalles

Los Famosos [Rojos]se están alistando para poder hablar, reír y hasta llorar con los fanáticos de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial. Y es que Selene, Douglas, Rafael, Caterine, Horacio, Estefanía, Elsa, Iván, y Magallón tendrán la oportunidad de hablar en vivo y en directo con todos sus seguidores.

“Este Instagram live nos va a cercar muchos más a nuestros seguidores que estamos deseando” con una sonrisa, cuenta Estefanía Ahumada.

Esta será la primera vez que el equipo se comunique con los fans del show

“Los queremos saludar, les queremos enviar muchos besos hasta allá a sus casas, y gracias por estar pendientes” añadió Douglas Castillo de Nueva Jersey

“Nos vemos ese día, los esperamos. Gracias por todo ese apoyo, ahí le contestaremos todas sus preguntas,” dice Rafael Nieves. El video termina con el grupo agradeciendo a su fanaticada por todo el amor y el apoyo que han recibido esta séptima temporada.

Los seguidores están emocionados en tener la oportunidad de poder hablar con sus atletas favoritos

“Esooo es estaré pendiente❤️❤️❤️❤️❤️mi team siempre🙏🏼🥰🥰🥰🥰🇵🇷🇵🇷🇵🇷” “❤️❤️❤️❤️❤️ team famosos 🔥🔥🔥🔥” Me voy a meter solo por mi rafa😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍” fueron algunos de los mensajes de apoyo hacia los Famosos.

Pero los comentarios también se vieron con emociones encontradas, ya que no todos están felices por él en vivo de los Famosos. Los seguidores del equipo contrario [Azul] dicen que están listos para verlos, pero por otras razones.

“No me pierdo el live 😂😂😂😂para preguntar porq son tan soberbios y al Horacio decirle que no esta en in ring de pelea que hay ninos mirando el programa y aka stefanie que le vaje su pelea sera con Rafa😂😂😂😂😂” comentó una seguidora en el video del anuncio. “

“Yo pensó [pienso] que en ves de Pregunta VA a ser una Bomba que le viene. Todos los rojos feliz para connectar con El publico y pues 10 percent [porciento] puede ser que Esten contento como Ellos estan para connectar. Y El otro 90 puede ser classes de education [educación]. Ese live no se cuanto tiempo es pero ESO Va a hacer candela hahahaha.” Escribe otra seguidora que piensa que esta live va a estar fuerte.

Rafael quiere que se conecte su amada

Uno quien está superemocionado por el live es el presentador y atleta mexicano Rafael Nieves. El actor comenta, “No saben lo contento que me va a hacer interactuar, obviamente que se meta, pues, tu mi amor. Poder verte, bueno, no verte, pero verte escribir”

El equipo Rojo no ganó la videollamada de sus seres queridos, pero Rafa dice que por lo menos ver los mensajes en live lo hace feliz.

“A todas la Rafalias [el apodo de Rafael y Julia] lindas y hermosas, no saben cómo las extraño. Poder leer sus mensajes de ahí en ese live, wow. Y bueno a todo ese público, que nos está viendo wow. A todos esos latinos, gracias a todos ustedes este show se hace. Va a hacer un privilegio poder interactuar con todos ustedes” cuenta con emoción el actor.

Nieves dice sentirse muy emocionado, “No se pierdan ese live” se despide Rafael en el video.

¿Están listos para conectarse con su atleta Famoso Favorito? No te pierdas la oportunidad de poder hablar en vivo con tu atleta favorito del equipo de los famosos. La cita es el sábado 12 de noviembre de 2022 a las 7 pm hora del este en el Instagram de Exatlón Estados Unidos.