Murió Brian Howe: ¿cómo murió el legendario cantante?

El mundo de la música se vistió de luto, tras conocerse la muerte de Brian Anthony Howe, el famoso vocalista principal de Bad Company, quien falleció a la edad de 66 años.

Howe falleció el miércoles en su casa en Florida, según lo dio a conocer el sitio TMZ.

El artista murió a causa de un paro cardíaco. Howe había sufrido problemas cardíacos antes y tuvo un infarto en el 2017.

TMZ informó que cuando los paramédicos llegaron por primera vez a atender a Howe, tuvieron una breve conversación con él y falleció poco después. Se cree que estaba de camino al hospital cuando murió.

En mayo de 2019, Howe habló con News Press sobre su ataque al corazón. “Fue malo, aparentemente”, dijo. “No recuerdo nada al respecto. Yo estaba manejando. Y me encontraron en mi automóvil en una señal de alto, inconsciente”.

Agregó que el ataque cardíaco “fácilmente” podría haberlo matado y que los médicos incluso discutieron sacarlo del soporte vital.



“Es lo que llaman viudo”, dijo el artista. “No recuerdo no haberme sentido bien. No recuerdo haber sentido nada. Fue de repente: luces apagadas. Me afectó. No podía hablar terriblemente bien, lo que mucha gente disfrutó, para ser honesto contigo”.

Según los informes, los médicos usaron dos stents para abrir el bloqueo cardíaco. En el momento de la entrevista, Howe admitió que todavía no se sentía completamente recuperado.

“Fue desagradable. Me tomó mucho tiempo recuperarme. Y seré sincero con ustedes: desde entonces, he tenido dificultades para lidiar con el calor. Es simplemente raro. Simplemente ha cambiado mi bioquímica, supongo. … ya no puedo soportar el calor”.



Howe, quien reemplazó al cantante principal Paul Rodgers, fue famoso por éxitos en los años 80 y 90 como “If You Needed Somebody”, “How About That” y “Walk Through Fire”.

Como prolífico compositor, Howe escribió la mayoría del álbum “Holy Water” en 1990. Dejó la banda de rock inglesa en 1994, citando la tensión con sus compañeros de banda Mick Ralph y el baterista Simon Kirke. NME lo cita diciendo: “Dejar a Bad Company no fue una decisión difícil. Había llegado al punto en que nadie contribuía en nada a la composición de canciones y, francamente, la banda se estaba volviendo muy, muy descuidada en vivo”.

En 1997, Howe comenzó su carrera en solitario y lanzó su primer álbum como solista, Tangled in Blue. El álbum fue relanzado en el 2003. Antes de unirse a Bad Company, Howe era el cantante principal en el álbum “Penetrator” de Ted Nugent.

En respuesta a su muerte, el amigo y gerente de Howe, Paul Easton, le dijo a People: “Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento prematuro de un padre amoroso, amigo e ícono musical, Brian Howe”.

La hermana de Howe, Sandie, agregó: “Encontrar las palabras apropiadas para expresar el dolor en nuestros corazones por perder a mi hermano ha sido difícil. Nuestra familia quisiera agradecerle por su compasión y la efusión de amor que estamos recibiendo ”.