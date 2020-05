Murió Jimmy Glenn:¿cómo murió el legendario boxeador?

Jimmy Glenn, un exboxeador, entrenador y empresario, dueño del querido bar en Times Square de Nueva York, Jimmy’s Corner, murió de coronavirus el jueves, según informó Boxing Scene. El expugilista murió a la edad de 89 años.

Glenn, originario de Carolina del Sur, que dedicó 70 años de su vida al deporte del boxeo, había estado en el hospital de Lang Health de la NYU durante numerosas semanas antes de sucumbir a las complicaciones de COVID-19. Al boxeador le sobrevive su hijo, Adam, graduado de Derecho de la Universidad de Harvard, quien trabajó como abogado corporativo antes de hacerse cargo de Jimmy’s Corner.

“Después de una dura pelea, lamentablemente, no pudo superar esa carga”, dijo Adam a The Daily News, señalando que estaba al lado de su padre cuando murió, a las 5:30 a.m., hora local. La esposa de Glenn, Swietlana, murió hace cinco años.

So sad to hear that Jimmy Glenn passed away today. He was a such a kind and giving man who worked with so many fighters over the years. Always had time for his friends in the boxing game and owned the best bar in NYC. He was the unofficial mayor of NYC. We’ll miss you my friend. pic.twitter.com/UkvZqBEXYg — Boxing Esq. (@boxing_esq) May 7, 2020

Como boxeador aficionado, Glenn fue derrotado por el campeón de peso pesado Floyd Patterson antes de cambiar de bando en el ring y convertirse en entrenador, a principios de los años 50. Como esquinero, trabajó con numerosos boxeadores como Patterson, Bobby Cassidy, John Meekins, Howard Davis Jr., Jameel McCline, Terrence Alli y Mark McPherson.

El promotor de boxeo Lou DiBella, quien fue amigo de Glenn por mucho tiempo, le dijo a Boxing Scene: “Él era un miembro de mi familia. Es el hombre más bueno que he conocido. Aparte de mi propio padre, nunca he conocido a nadie como Jimmy. Realmente me siento igual que el día que murió mi padre. Así es como me siento ahora, de manera similar. Eso es lo que significaba para mí. No había nadie mejor que Jimmy Glenn, hombre. Fue uno de los mejores seres humanos que he conocido en todos los sentidos. Era fuerte, pero tenía un corazón de oro”.

RIP Jimmy Glenn. It was a great place in a terrible part of town. pic.twitter.com/EdqhCzYuwP — Aaron van Dorn (@aaronvandorn) May 7, 2020

“Hablas de personas que caminan por la Tierra que son básicamente mejores que la mayoría de nosotros, y él fue una de esas personas”, agregó DiBella. “Ha sido una parte grande de mi vida durante 30 años. Literalmente, desde que lo conocí, cuando comencé en HBO y Artie Curry me presentó a Jimmy y comencé a pasar el rato en su bar, se convirtió en un confidente. Cada vez que lo veía, me decía que me amaba. Cada vez por 30 años”.

Los homenajes llegaron a las redes sociales tras la noticia de la muerte de Glenn. Los usuarios en línea recordaron su carrera en el boxeo, como un amigo querido, y el legado de Jimmy’s Corner, que está a punto de celebrar su 50 aniversario desde su apertura.

The legendary Jimmy Glenn has passed away aged 89. He had been in hospital after contracting the coronavirus. God, he’ll be badly missed. One of the great boxing figures, and owner of the greatest bar in the world, Jimmy’s Corner. Trips to New York won’t be the same without him. pic.twitter.com/53bMKRVUqb — Gavan Casey (@GavanCasey) May 7, 2020

El periodista de GQ Sam Schube tuiteó: “Después de que @jsancton me llevó allí como asistente, seguí yendo —con amigos, citas, toda mi familia una vez— porque Jimmy’s Corner era el bar más cálido de Nueva York, justo en medio de Times Square. Esa fue una pérdida enorme”.

“Esta es una noticia muy triste. El rincón de Jimmy es uno de los mejores lugares de la ciudad. Me encantó ese bar desde que me topé con él unos meses después de mudarme aquí en 2008, y Jimmy y su hijo siempre me hicieron sentir muy bienvenido, incluso cuando el lugar estaba lleno. descansa en paz Jimmy Glenn”, agregó.