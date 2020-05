Murió Dick Lucas: ¿cómo murió el jugador de los Eagles de Filadelfia?

El mundo del deportes está de luto, tras conocerse la muerte de una de las figuras más legendarias de la NFL. Los Eagles de Filadelfia anunciaron con tristeza el fallecimiento de la leyenda del equipo, Dick Lucas y mencionaron que el deceso ocurrió el miércoles, a la edad de 86 años.

Lucas, miembro del equipo del campeonato de la NFL de 1960, era un ala cerrada muy funcional, que jugó en 13 juegos para los campeones del mundo. Falleció en su casa en West Chester, debido a complicaciones del COVID-19.

El jugador originario de Boston, pasó cinco temporadas en la NFL, incluidas cuatro en Kelly Green con los Eagles. Se retiró después de la temporada de 1963 y registró 34 recepciones en su carrera para 384 yardas por recepción (12.4 yardas por captura) y seis touchdowns. Su mejor año llegó en 1962 cuando atrapó 19 balones para 236 yardas y un marcador.

A key member of our 1960 NFL Championship Team, Dick Lucas' legacy is that of a hard-working and humble family man.

El jugador de 6 pies 2 pulgadas, y 213 libras, comenzó su viaje en el fútbol americano con los Pittsburgh Steelers, en 1958, antes de que una lesión en la pierna retrasara su carrera.

Lucas fue cambiado de los Washington Redskins a los Eagles en 1960 y ayudó a Filadelfia a ganar el tercer título de la franquicia de la NFL en 1960. Lucas fue originalmente reclutado por los Chicago Bears en la décima ronda del Draft de la NFL de 1956, luego se unió al Cuerpo de Marines de los EE. UU. Para servir como comandante militar durante dos años.

“Era el epítome de un jugador de fútbol americano en la década de 1960, en términos de lo que se podría pensar de un jugador de fútbol”, dijo su hijo Brian al sitio web oficial de los Eagles. “Sólido como una roca en sus convicciones. Leal. Si no estabas de su lado, tenías que cuidar tu espalda”.

Lucas fue parte del equipo de los Eagles más valiente y venerado en la historia de la franquicia. Ellos obtuvieron nueve victorias consecutivas para lograr el título de la División este de la NFL en 1960, después de perder el primer partido de la temporada regular.

Con una ofensiva prolífica, el equipo ocupó el tercer lugar en anotaciones (321 puntos) y ofensiva total (3, 950 yardas) y envió a ocho jugadores al Pro Bowl de la NFL. Vencieron a los famosos Green Bay Packers de Vince Lombardi 17-13 para reclamar el campeonato mundial.

“El equipo era un equipo divertido”, dijo Lucas sobre el equipo del campeonato de 1960, a través del sitio web oficial de las Águilas. “Siempre pensamos que éramos mejores de lo que éramos y jugamos mejor”.

Lucas fue parte integral de la ofensiva en 1960 y jugó en los 13 juegos de ese año. Grabó tres recepciones para 34 yardas mientras tuvo un gran impacto como un bloqueador feroz en el juego de carrera.

Al año siguiente, atrapó cinco pases de touchdown, el más alto de su carrera, y obtuvo el pase de touchdown número 32 y final de la temporada récord de Sonny Jurgensen de 1961.