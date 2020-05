Murió Bob Watson: ¿cómo murió el legendario jugador y entrenador?

El mundo del béisbol está de luto. Bob Watson, posiblemente uno de los mejores jugadores en el campo para los Astros de Houston y el primer gerente general afroamericano en las Grandes Ligas de Béisbol en ganar el Campeonato de la Serie Mundial, murió el 14 de mayo de 2020, a la edad de 74 años.

La noticia fue anunciada por el hijo de Watson, Keith, a través de sus redes sociales.

“Esta noche mi padre y héroe Bob Watson falleció después de una larga pelea con una enfermedad renal”, dijo el hijo de la leyenda del béisbol, en Twitter.

En 2018, Watson le dijo al New York Daily News: “Mis dos hijos se ofrecieron a donarme riñones y les dije lo mismo: ‘He tenido una buena vida y no quiero tomar un riñón de personas jóvenes que realmente los necesitan y aún tienen toda su vida por delante. ‘Eso sería muy egoísta de mi parte. He vivido una vida realmente buena y estoy listo para lo que sea que pase ahora”.

1981 WS Gm1: Watson hits a three-run shot off Reuss10/20/81: Bob Watson puts the Yankees on top early with a three-run homer off Jerry Reuss

Al ex primera base le sobreviven su esposa de 51 años, Carol Watson, y sus dos hijos, Keith y Kelley.

Apodado “El Toro” por su gran estatura, Watson medía 6 pies-1 y pesaba 210 libras en su apogeo, el beisbolista jugó con los Astros de Houston durante 14 temporadas, con un promedio de bateo de .297 y 139 jonrones.

El primera base fue nombrado MVP en 1975, y en 1977 estableció un récord para la mayoría de las carreras impulsadas de la franquicia, 110, que mantuvo durante 17 años. Watson fue cambiado a los Medias Rojas de Boston en 1979 y luego fue firmado como agente libre con los Yankees de Nueva York.

Bob Watson Dead: Former Astros Star & First Black GM to Win World Series Dies at 74More share options Go to search form Search Heavy.com Sports MLB Bob Watson Dead: Former Astros Star & First Black GM to Win World Series Dies GettyGeneral manager Bob Watson talks with coach Reggie Smith during batting practice on March 5, 2009. Bob Watson, arguably one of the greatest players to take the field for the Houston Astros, who after retirement, became the first MLB general manager to win the World Series, died on May 14, 2020. He was 74. The sad news was announced by Watson's son on Twitter. "Tonight my dad and hero Bob Watson has passed away after a long fight with kidney disease." In 2018, Watson told the New York Daily News: "Both my kids offered to donate kidneys to me and I told them both the same thing: 'I've had a good life and I don't want to take a kidney from young people who really need them and still have their whole lives ahead of them.' That would be very selfish on my part. I've lived a real good life and I'm ready for whatever happens now."

En 1980, Watson jugó en su primera Serie Mundial con los Yankees, pero el equipo perdió ante los Dodgers de Los Ángeles en seis juegos. En 1982, Watson fue cambiado a los Bravos de Atlanta, donde jugó antes de retirarse después de la temporada 1984. A lo largo de su carrera, promedió .295 con un OPS de .811 antes de convertir su talento hacia el campo de los entrenadores.

Watson comenzó como entrenador de bateo de los Oakland en 1988, antes de que los Astros lo nombraran gerente general en 1993. Se convirtió en el segundo afroamericano en servir como gerente general en la MLB. En 1995, asumió el cargo de gerente general de los Yankees. En 1996, los rayas ganaron su primera Serie Mundial desde 1978 con Watson al timón, convirtiéndose en el primer gerente general afroamericano con un anillo de la Serie Mundial.

En 1997, Watson se retiró como gerente general y se desempeñó como vicepresidente de la MLB a cargo de las operaciones en el campo y vicepresidente de disciplina. Antes de retirarse en el 2010, fue presidente del comité de selección de la Federación de Béisbol de los EE. UU., ayudando al personal de los equipos de béisbol olímpico.

Semanas antes de morir, Watson fue honrado con un gran honor de su antigua franquicia. El 5 de marzo, Watson asistió a la inauguración oficial del nuevo Edificio Educativo Bob Watson, en la Academia Juvenil Astros en el noroeste de Houston.

El beisbolista fue honrado por el dueño de los Astros, Jim Crane, y una gran cantidad de jugadores, incluidos Larry Dierker y José Cruz.

Twyla Carter, directora ejecutiva de la Fundación Astros, le dijo a Houstonia Mag: “Cuando supe de Bob Watson, pensé:” Necesitamos construir más Bob Watsons en este mundo”. De eso se trata esta academia.

La Academia Juvenil Astros, que abrió sus puertas en 2012, ofrece clases gratuitas de béisbol y educación deportiva a los niños del área local. El ex manager de los Yankees, Joe Torre, dijo: “[Bob] no quería nada más que ayudar. Hay mucho más para él que el béisbol”.

Los Astros de Houston publicaron la siguiente declaración en Twitter: “Este es un día muy triste para los Astros y para todo el béisbol. Bob Watson disfrutó de una carrera única y notable en las Grandes Ligas de Béisbol, que abarcó seis décadas, alcanzando el éxito en muchos niveles diferentes, incluso como jugador, entrenador, gerente general y ejecutivo de la MLB”.

El hijo de Watson, Keith, dijo: “Acabábamos de hablar de que quería asegurarse de que cuidara a mi madre y a mi hermana, y que hice lo mejor que pude para honrar y administrar lo que nos dejó aquí y realmente me dio su bendición para avanzar y hacer cosas a su nombre”.

Hablando sobre los mayores logros de su padre, Keith agregó: “Honestamente, creo que su longevidad de jugador a entrenador y ejecutivo es lo que más significa para él porque vio a mucha gente ir y venir, mucha gente genial ir y venir y logró una carrera en el béisbol profesional que abarcó más de 50 años y de eso estaba orgulloso”.