La tragedia de Jeffrey Okudah con su mamá: ¿cuál es el dolor de la estrella de la NFL?

El Draft de la NFL 2020 comenzó su primera ceremonia virtual el jueves por la noche, y todos los ojos estarán nuevamente en la futura superestrella de la NFL Jeffrey Okudah. Mientras que el evento anual se llevaría a cabo en Las Vegas, Nevada, con el comisionado de la NFL Roger Goodell haciendo los grandes anuncios en el escenario, debido al coronavirus, ahora llamará a las selecciones del Draft de la NFL 2020 desde su casa en Nueva York.

Debido al cierre por el COVID-19, en lugar de caminar por la alfombra roja y subir al escenario una vez que mencionan su nombre, el exesquinero del estado de Ohio estará observando desde su casa con su familia en Grand Prairie, Texas. Sin embargo, un miembro clave estará ausente, su madre, Marie Okudah, quien murió de cáncer el 14 de enero de 2017, seis días después de que Okudah se fuera al estado de Ohio.

Marie fue diagnosticada con linfoma cuando Okudah era un pequeño. El tratamiento a menudo le impedía ir a ver a su hijo jugar al fútbol americano, pero Okudah le dijo a Buckeye Extra que vería videos destacados en línea y devoraría todas las noticias que mencionaran a su hijo. “Ella sintió que estaba allí de alguna manera”, dijo Okudah.

El jueves por la noche, Okudah, de 21 años, sabe que su madre estará allí en espíritu. En septiembre, cuando Okudah capturó su primera intercepción, el jugador defensivo tuiteó: “¡Mamá está mirando hacia abajo sonriendo ahora mismo! Todo bien”.



“Todo lo que sucede conmigo, ella solo me está cuidando, dejando que suceda”, dijo el jugador. “Con esa intercepción, es como si fuera ahora, es hora de dejar tu huella en la escena del fútbol universitario”.





Okudah fue un jugador defensivo estrella en la escuela secundaria y se convirtió en el prospecto de seguridad número 1 en el país. Ir a la escuela a 1,000 millas de distancia no fue una decisión fácil para Okudah, quien también recibió ofertas de Oklahoma. Pero el consejo del coordinador defensivo de Ohio State Buckeyes, Greg Schiano, lo alentó a que hiciera el movimiento correcto para su carrera.

“Me dijo: Sé que has pasado por muchas cosas, muchos momentos difíciles en tu vida, es hora de dar un giro para mejorar”, recordó Okudah. “Si vienes aquí, puedes comenzar ese turno. Eso me dio en el blanco”.



Okudah detalló sus sentimientos acerca de dejar a su madre enferma para asistir al estado de Ohio en una carta titulada “Querida mamá”, para The Player’s Tribune. Él escribió: “Mamá, has hecho un trabajo tan increíble criándonos a mi hermana y a mí. Ahora que ella está en Texas A & M y yo me dirijo al estado de Ohio, podría pensar que su trabajo está hecho. Siempre has dicho que estarías contenta con tu vida una vez que nos vieras a los dos asistiendo a la universidad”.

“Pero solo espera, mamá”, agregó el jugador. “Has pasado toda tu vida dándome el apoyo que necesitaba para lograr mis sueños. Algún día pronto, te lo prometo, te ayudaré a vivir el tuyo”.

Después de la muerte de su madre, “Fue duro porque estaba lejos”, dijo Okudah. “No es que realmente importara, pero estaba muy lejos y no podía hacer nada al respecto. Para mí, nunca traté con nadie que falleciera. Entonces, para que la primera sea tu madre, es algo diferente”.

Okudah se había inscrito como estudiante de primer año a principios de enero de 2017, junto con el corredor J.K. Dobbins y el apoyador Baron Browning, Okudah rápidamente se hizo extremadamente cercano a Dobbins, que había perdido a su padre a los 15 años. “Después de eso, él y yo estábamos unidos por la cadera”, dijo Okudah. Y cuando Okudah fue a su casa para el funeral, Browning viajó con él. “Todos nos cuidamos unos a otros”.