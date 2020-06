Maestra amenaza con matar a niña de 8 años y a su mamá: [VIDEO]

Una maestra de escuela primaria de California se disculpó luego de que la filmaran gritando amenazas contra una niña de 8 años y su madre que asistían a una protesta de Black Lives Matter.

Carrie Maxwell, maestra de segundo grado en la escuela primaria Wayside, fue vista en el video amenazando a Erika Baze y a su hija de 8 años, Kimberly, después de una protesta en Bakersfield, California, según KGET.

La protesta se realizó el 4 de junio alrededor de las 6 p.m. en respuesta a la muerte de George Floyd, un hombre negro que estuvo atrapado debajo de la rodilla del ahora ex oficial de policía Derek Chauvin durante más de ocho minutos. Floyd murió mientras estaba bajo custodia policial.

@Wayside_Elem_ it has come to my attention that a staffer of yours, Carrie Maxwell, who happens to be a second grade teacher harassed a young girl and threaten to kill her mother. Please let me know if this is someone you want representing your school or caring for children. 💚 pic.twitter.com/LCggigQdqI — hella tired (@Lizz287babe) June 6, 2020

Según KGET, los manifestantes en Bakersfield fueron “recibidos por los contra-manifestantes que portaban banderas estadounidenses y las banderas” Make America Great Again “en las esquinas opuestas de Calloway Drive y Hageman Road.



Se puede escuchar a Maxwell gritar “sal de la calle, te mataré”, antes de que un hombre que KGET informara que su marido emerge para arrastrarla lejos de la pareja.



Se puede escuchar a la niña de 8 años sollozando en el fondo y diciendo que tiene miedo.

Erika Baze wrote in part "As much as I would like to accept an apology, I do not see this as a legitimate apology. This is a press release from a lawyer that Ms. Maxwell has secured, full of excuses for Ms. Maxwell’s behavior."https://t.co/IUR2E22yc0 — BakersfieldNow (@bakersfieldnow) June 9, 2020

“¿Ves lo que le hiciste a una niña?”, Baze luego pregunta. “Buen trabajo”.

Según The Daily Mail, Baze dijo que Maxwell “saltó de la nada” y la amenazó a ella y a su hija de que llamaría a la policía mientras les decía que no serían bienvenidas en el área.

Baze, que es blanco, comenzó a registrar el incidente después de que Maxwell comenzó a ponerse violento, informó el Daily Mail.

Más tarde, Maxwell se disculpó a través de su abogado, diciendo que tiene un hijo autista y que estaba actuando por miedo y ansiedad con manifestaciones cada vez más cerca de su casa, según el New York Post.

KGET informó que Maxwell dijo en un comunicado: “Había una mujer que se volvió confrontativa y respondí de manera inapropiada. Nunca tuve la intención de causar miedo. Nunca hablé ni amenacé a la hija de esta mujer. Nunca he estado en un altercado físico en mi vida. Estoy humillada por mis acciones”.

Baze no ha aceptado las disculpas de Maxwell.

“Por mucho que quisiera aceptar una disculpa, no lo veo como una disculpa legítima. Este es un comunicado de prensa de un abogado que la Sra. Maxwell ha asegurado, lleno de excusas por el comportamiento de la Sra. Maxwell”, dijo a Bakersfield Now.

Respondiendo a la declaración de Maxwell, ella dijo: “Usted declara en el comunicado de prensa que había una mujer que se volvió confrontativa. No estoy segura de si estás tratando de dar a entender que yo era esa mujer. Me parece una declaración muy problemática, dado que simplemente estaba caminando hacia [mi] auto cuando se acercaron agresivamente a mí y a mi hija. Por favor, publique el video que grabó, porque usted sabe la verdad y cómo comenzó”.

El superintendente del distrito escolar de la ciudad de Bakersfield, Doc Ervin, ha publicado una declaración, que dice lo siguiente:

“El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield se esfuerza por ser un modelo de inclusión y equidad para nuestros estudiantes, personal, familias y miembros de la comunidad. El Distrito está al tanto del incidente que ocurrió el 5 de junio de 2020 con una empleada. No aprobamos ni respaldamos la acción y el comportamiento capturados en el video. El Distrito está llevando a cabo una investigación sobre el incidente. Como se trata de un asunto confidencial del personal, no podemos hacer más comentarios”.

