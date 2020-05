Arrestan en vivo a reportero negro de CNN que cubría protestas en Minneapolis: [VIDEO]

En un hecho que ha dejado a muchos impresionados, un periodista de CNN fue arrestado mientras informaba en vivo sobre los disturbios en Minneapolis.

Un video en vivo muestra el momento en que el corresponsal Omar Jiménez fue llevado esposado mientras estaba en la escena de las protestas en Minneapolis.

Se puede escuchar a Jiménez dirigiéndose a la policía estatal vestida de antidisturbios, ofreciendo cambiarse a un lugar diferente.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/IY0H1Lc77E pic.twitter.com/s9XmwVfabP — New Day (@NewDay) May 29, 2020

“Podemos volver a donde quieras. Estamos en vivo, al aire en este momento. Somos cuatro, somos un equipo. Solo pónnos donde quieras, nos apartamos de tu camino. Donde quiera que nos desees, iremos. Estábamos saliendo de tu camino cuando avanzaste por la intersección. Así que solo avísanos”, dijo al aire el reportero.



Jiménez continuó informando mientras se ve a un oficial de policía sosteniendo su brazo poco antes de ser arrestado.

El periodista comienza a preguntar “¿por qué estoy bajo arresto?” antes de que se lo lleven.

A CNN reporter & his production team were arrested this morning in Minneapolis for doing their jobs, despite identifying themselves – a clear violation of their First Amendment rights. The authorities in Minnesota, incl. the Governor, must release the 3 CNN employees immediately. — CNN Communications (@CNNPR) May 29, 2020

Los asombrados presentadores de CNN “New Day” John Berman y Alisyn Camerota pueden ser escuchados informando desde el set de noticias.



“Si solo estás sintonizado, estás viendo cómo nuestro corresponsal, Omar Jiménez, es arrestado por la policía estatal en Minnesota. Nuestro equipo de cámaras de CNN y nuestro productor están siendo arrestados, ahora mismo, en televisión en vivo. Nunca había visto algo así”, se escucha decir desde el estudio.

Luego se escucha al camarógrafo decir, “solo estamos haciendo nuestro trabajo, igual que ustedes”, antes de colocar su cámara en el suelo para ser llevado esposado.

“It didn’t make any sense to me,” law enforcement analyst Charles Ramsey says about the arrest of a CNN team in Minneapolis who had clearly identified themselves as press. “…There’s no way something like that should occur.” https://t.co/caz6vZT4af pic.twitter.com/XCXsqU74iX — CNN (@CNN) May 29, 2020

El canal dijo que Jiménez y su equipo de producción fueron “arrestados por hacer su trabajo, a pesar de identificarse, una clara violación de sus derechos de la Primera Enmienda”.

El locutor luego dijo: “un periodista negro de CNN fue arrestado mientras cubría legalmente las protestas en Minneapolis. Un reportero blanco que también estaba allí no fue arrestado”.

CNN informó que el equipo de prensa fue liberado poco después y publicó un video de la cuenta del incidente de Jiménez.

En el video, Jiménez dice que hubo confusión sobre lo que se permitió que sucediera en la escena.

A black reporter from CNN was arrested while legally covering the protests in Minneapolis. A white reporter also on the ground was not. https://t.co/GcfwEvyYQC pic.twitter.com/Mg4ZwKIuKt — CNN (@CNN) May 29, 2020

“Habíamos estado en contacto verbal con algunos de los agentes de policía, diciendo: ‘dónde podemos estar’… mientras daban órdenes para que la gente abandonara el área. Queríamos asegurarnos de que estábamos fuera del camino, y básicamente salimos a la esquina. El momento antes de que ocurriera el arresto, vimos al menos a un manifestante, o al menos a alguien que no era de los medios, nos pasó de largo. Esa persona fue acorralada por la patrulla estatal, esa era la unidad principal que parecía estar allí. Luego, después de que esa persona fue detenida, se volvieron hacia nosotros”.

CNN’s @OmarJimenez and his crew have been released from police custody. He recounts getting arrested and what happened while they were in custody. https://t.co/v3kMq77Oro pic.twitter.com/JoqmwlTc5i — CNN (@CNN) May 29, 2020

“Ese fue el primer momento en que puedo decir que la policía se fue hacia nosotros… estábamos rodeados de patrulleros estatales y, al parecer, los oficiales de policía de Minneapolis … ya estaban nerviosos debido a la destrucción absoluta que los rodeaba”, agregó el reportero.

Cuando los hombres fueron llevados lejos, la cámara continuó rodando

Berman le informó a Jiménez que las cámaras de CNN estuvieron “rodando todo el tiempo que te detuvieron y continuaron rodando durante todo el trayecto hasta el recinto”.

Jiménez continuó diciendo que el oficial que lo arrestó, que había afirmado que “solo estaba siguiendo órdenes”, fue “cordial, pero tenía poca información. No se ofreció ninguna explicación sobre el arresto, ni se ofreció una disculpa por cualquier malentendido”, dijo.



Jiménez informó que la patrulla estatal avanzaba calle arriba hacia la ubicación de el equipo periodístico.

“Donde estábamos parados, a mi derecha, donde estaban todos los manifestantes, frente al edificio que estaba en llamas. A la izquierda era donde avanzaban. Íbamos a dar un paso atrás y dejarlos avanzar calle abajo, pero ya viste lo que se desarrolló allí. Lo principal que me dio un poco de consuelo fue que sucedió en la televisión en vivo. Puede hacer que la gente hable por ti sin que uno diga nada. Estaban viviendo lo que estaba sucediendo, y el país estaba viendo lo que sucedía, justo ante sus ojos”, acotó Jiménez.



Elogiando la profesionalidad de Jiménez. La presentadora Alisyn Camerota dijo que ver cómo se desarrollaban los eventos fue “estresante”.

Mayor Frey & Gov Walz have completely lost control in Minneapolis in a catastrophic display of failed leadership. The city is on fire & they outrageously arrested a CNN crew.@realDonaldTrump called in DOJ to investigate George Floyd’s death. Clear-eyed justice must be served! https://t.co/QvA6zvYGuu — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) May 29, 2020

“Bakari Sellers acaba de describir verlo, diciendo que fue emotivo … porque estaba asustada por ti, cuando estabas bajo custodia. Josh Campbell, reportando a una cuadra o dos de ti, no fue detenido. Fue tratado con mucha cortesía”.

@TeamTrump, la cuenta de Twitter para la campaña de Trump, calificó el arresto de Jiménez como “indignante”.



