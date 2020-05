¿Qué reveló autopsia de George Floyd?: ¿murió por asfixia, o no, tras abuso del policía Chauvin?

Los últimos minutos de George Floyd fueron presenciados por millones de personas a través del video viral muy inquietante que muestra al oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin con su rodilla en el cuello de Floyd. Los expertos policiales en uso de la fuerza han denunciado la técnica de restricción utilizada por el oficial. Pero ¿cuál fue la causa de muerte de Floyd? ¿Qué, específicamente, causó su muerte?

A pesar de que se presentaron cargos de asesinato y homicidio contra Chauvin, la causa oficial de muerte aún no ha sido presentada por la oficina del médico forense. Dicen que están esperando resultados de laboratorio.

La denuncia penal describe hallazgos preliminares, pero dice que el informe completo aún no se ha completado. También dice que Floyd no murió de “asfixia traumática o estrangulamiento”. Además, se refiere a que Floyd tenía “potenciales” intoxicantes en su sistema, lo que habríá sido un contribuidor a su muerte. Esto indica que aún no se sabe con certeza, a pesar de que se lo cita como un factor contribuyente.

La familia de Floyd, a través de un abogado, anunció que contrataría al famoso patólogo Michael Baden para realizar una autopsia independiente.

“No nos sorprende aún, estamos trágicamente decepcionados con los hallazgos preliminares de la autopsia publicados hoy por el médico forense. Esperamos que esto no refleje los esfuerzos para crear una narrativa falsa de la razón por la que George Floyd murió”, dijo el abogado de derechos civiles Ben Crump. “Los intentos de evitar la verdad dura no se mantendrán, y en nombre de la familia, estamos firmemente comprometidos a sacar la verdad a la luz”.

El último comunicado de la oficina del médico forense del condado de Hennepin llegó el 28 de mayo.

“La oficina del médico forense del condado de Hennepin está investigando activamente la muerte de George Floyd y esperando los resultados finales de los estudios de laboratorio para proporcionar la causa de determinación de muerte más precisa posible desde el punto de vista médico. El médico forense reconoce la expectativa pública de divulgación de información oportuna, precisa y transparente, dentro de los límites de la ley de Minnesota”, establecieron.

Sin embargo, la autopsia por sí sola no puede responder a todas las preguntas relacionadas con la causa y la forma de la muerte, y debe ser interpretada en el contexto de la información investigativa pertinente e informada por los resultados de los estudios de laboratorio.

Según la ley estatal de Minnesota, el médico forense es una oficina neutral e independiente y es independiente y distinta de cualquier autoridad fiscal o de aplicación de la ley.

Un comunicado anterior del médico forense del 26 de mayo declaró: “La causa y la forma de la muerte están actualmente pendientes de más pruebas e investigaciones por parte de la Oficina del Médico Forense del Condado de Hennepin, la Oficina de Aprendizaje Criminal de Minnesota y el FBI”.

El reporte dice que la autopsia de Floyd reveló “ningún hallazgo físico que respalde un diagnóstico de asfixia traumática o estrangulamiento. El señor Floyd tenía problemas de salud subyacentes, incluyendo enfermedad de las arterias coronarias y enfermedades cardíacas hipertensivas. Los efectos combinados de que el Sr. Floyd fuera restringido por la policía, sus condiciones de salud subyacentes y cualquier posible intoxicación en su sistema probablemente contribuyeron a su muerte”.



Chauvin “sostuvo su rodilla en el cuello del Sr. Floyd durante 8 minutos y 46 segundos en total. Dos minutos y 53 segundos después de que el Sr. Floyd no respondiera. La policía está entrenada en que este tipo de detención con una posición propensa es inherentemente peligroso”, dice la denuncia. También dice que Chauvin ignoró a otro oficial, Thomas Lane, quien preguntó: “¿deberíamos ponerlo de lado?” Chauvin supuestamente respondió: “No, que se quede donde lo tenemos”, dice la denuncia.

El reporte también establece que el médico forense del condado de Hennepin “realizó la autopsia del Sr. Floyd el 26 de mayo de 2020. El informe completo del ME está pendiente. Los hallazgos anteriores se caracterizaron como los ‘hallazgos preliminares’ del ME.

Heavy.com contactó al profesor de derecho experto nacional en casos de uso de la fuerza policial. Seth Stoughton, profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Sur, exoficial de policía de Florida y coautor de un libro llamado Evaluación de los usos de la fuerza policial, estudia la vigilancia y cómo se regula.



Stoughton dijo que hay un “par de problemas en la queja” presentados por el Fiscal del Condado de Hennepin que harán que el enjuiciamiento de Chauvin sea complejo:

Primero, y más obvio, es la ambigüedad en la causa de la muerte. Para cualquier cargo de homicidio, la acusación tiene que probar más allá de toda duda razonable que el acusado causó la muerte de la víctima; es decir, que la víctima no habría muerto en ese momento sino por las acciones del acusado. Eso es más fácil cuando las acciones del acusado fueron lo único que causó la muerte de la víctima, pero es suficiente si el acusado solo contribuyó a la muerte de la víctima. La defensa buscará plantear una duda razonable sobre la causa de la muerte, probablemente argumentando que el Sr. Floyd habría muerto de todos modos, incluso si los oficiales hubieran hecho todo correctamente. En segundo lugar, la denuncia tiene que alegarse y la fiscalía debe probar los otros elementos del delito.

Según la ley de Minnesota, el asesinato en tercer grado se aplica cuando el acusado “sin intención de causar la muerte de una persona, causa la muerte de otro al perpetrar un acto eminentemente peligroso para otros y evidenciando una mente depravada, sin tener en cuenta la vida humana”. tiene que establecer que 1) lo que Derek Chauvin estaba haciendo era sumamente peligroso para los demás, y 2) que mostraba una mente depravada y desprecio por la vida humana.

Se puede apostar que la defensa argumentará que 1) lo que los oficiales estaban haciendo no era ‘eminentemente peligroso’ y, 2) incluso si lo fuera, Derek Chauvin estaba haciendo lo que él pensaba que era correcto.

¿Qué es la asfixia traumática?

La asfixia se define como cualquier condición que conduce a la privación de oxígeno en los tejidos. La asfixia traumática es un tipo de asfixia mecánica, donde la respiración se impide por la presión externa sobre el cuerpo, al mismo tiempo que inhibe los movimientos respiratorios y compromete el retorno venoso de la cabeza. Se han informado afecciones como la compresión del pecho y/o el abdomen bajo un peso pesado y el acuñamiento del cuerpo dentro de un espacio estrecho o grandes multitudes. Es necesaria una maniobra de Valsalva antes de la compresión torácica para el desarrollo del síndrome.



Los hallazgos habituales de la autopsia incluyen congestión facial púrpura intensa e hinchazón con petequias hemorrágicas de la cara, el cuello y la parte superior del tórax, cianosis craneocervical y hemorragia subconjuntival.

Puedes leer la denuncia completa aquí. Este es el video que muestra a los oficiales que restringen a Floyd. Tenga en cuenta que es muy inquietante.

El abogado Crump escribió que el equipo legal que representa a la familia de Floyd había emitido esta declaración relacionada con los resultados preliminares de la autopsia del médico forense del condado de Hennepin:

“Estos hallazgos preliminares indican que, aunque el oficial Chauvin hundió su rodilla en el cuello del Sr. Floyd durante más de 8 minutos, la causa de la muerte no fue la asfixia, sino más bien los efectos combinados de la detención del Sr. Floyd por parte de la policía, subyacente condiciones de salud y posibles sustancias tóxicas en su sistema”, dijo.



Antonio Romanucci, socio fundador de Romanucci & Blandin, LLC y co-consejero en el caso agregó: “Lo que sabemos es claro: George Floyd estaba vivo antes de su encuentro con la policía, y estaba muerto después de ese encuentro. Creemos que existe una clara proximidad entre el uso excesivo de la fuerza y su muerte”.

La declaración continuó: “El equipo legal de la familia Floyd contratará al Dr. Michael Baden, un patólogo forense con experiencia en casos de alto perfil, y a la Dra. Allecia Wilson para determinar la causa precisa de la muerte. Esa autopsia independiente se llevará a cabo en el área de Minneapolis en los próximos días. Los resultados de ese informe se harán públicos. Debido a que los hallazgos del informe preliminar del médico forense del condado de Hennepin no abordan en detalle el efecto del uso intencional de la fuerza en el cuello del Sr. Floyd y la extensión del sufrimiento del Sr. Floyd a manos de la policía, la familia ha optado por participar un médico forense independiente para realizar su propia autopsia”.

Esta es la versión original de Heavy.com