[Videos] Saqueos en Target y caos en Minneapolis tras protestas por muerte de George Floyd

Videos que llegan a las redes sociales muestran las protestas crecientes en Minneapolis, Minnesota, por la muerte de George Floyd, el hombre afroamericano, a manos de un policía. Dentro de los ataques, está incluida una tienda Target, que fue saqueada y una Autozone incendiada en llamas.

Las protestas crecieron después de que apareciera un video captado por un ciudadano, que se hizo viral que mostraba al oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, poniendo su rodilla en el cuello de Floyd durante un arresto por varios minutos, incluso después de que Floyd perdiera el sentido y los espectadores rogaran a los oficiales que verificaran el bienestar de Floyd. Floyd fue declarado muerto poco tiempo después.

Lo que comenzó como vigilias, rápidamente se volvió más caótico en las calles. La gente tiraba cócteles molotov, la policía usaba gases lacrimógenos, según informes en vivo de CNN. Se pueden ver explosiones de flash durante la transmisión en vivo. Las escenas comenzaban a parecerse a las protestas de hace unos años en Ferguson, Missouri y otras ciudades de EE. UU. Después de controvertidas muertes relacionadas con la policía.

Breaking: A video shows the scene inside a looted Target store near the Minneapolis 3rd Police Precinct, where riots are taking place in response to the killing of George Floyd. pic.twitter.com/6461s2CBBu — PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 28, 2020

Según el reportero de Minneapolis Star-Tribune, Libor Jany, la policía dice que el dueño de una casa de empeño disparó y mató a un presunto saqueador. KTSP informó que los saqueadores abandonaron la tienda Target “con televisores, alfombras y otros artículos”. Allí también se informó de saqueos en una “tienda de tabaco, un Dollar Tree y una licorería. Además, Cub Foods y una AutoZone también están siendo saqueadas”, informó la estación de televisión.

El jefe de policía de Minneapolis rápidamente despidió a Chauvin y otros tres oficiales en la escena, pero esa acción no ha sofocado la creciente molestia. Expertos en el uso de la fuerza por parte de la policía han criticado el uso de la fuerza utilizada contra Floyd.

Thomas Lane, Tou Thao y J. Alexander Kueng fueron los otros tres oficiales presentes, en el incidente, según la Ciudad. Advertimos que el video, que puede ver más adelante en este artículo, puede resultar muy inquietante.



La hermana de Floyd, Vanita Williams-Dabney, escribió en Facebook: “Mi hermano fue asesinado por la policía de Minneapolis en el Día de los Caídos. . . Q.E.P.D. hermano, conseguiremos justicia para ti.Te amaremos por siempre”.

Went to Facebook Live for a bit probably can’t stay much longer, tear gas is EVERYWHERE brought my gas mask tonight though #GeorgeFloyd pic.twitter.com/ApvpdkaoUL — Brandon Long (King of Westeros) (@BLongStPaul) May 28, 2020

El alcalde de Minneapolis tuiteó que “cuatro oficiales de la MPD que respondieron involucrados en la muerte de George Floyd, fueron despedidos. Esta es la decisión correcta”.



La jefa de policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, llamó a los cuatro oficiales “exempleados” en una conferencia de prensa.

Smoke billowing off of Autozone. This is now (if it wasn’t before) a legit riot #GeorgeFloyd pic.twitter.com/eM4XWPHNMU — Brandon Long (King of Westeros) (@BLongStPaul) May 28, 2020

Floyd era originario de Houston, Texas. Era conocido por el apodo de “Big Floyd”, dice su página de Facebook. El Star-Tribune informó que la llamada inicial al 911 llegó reportando a alguien que usó un billete falsificado en una tienda, Cup Foods, en el 3759 de Chicago Avenue. Cuando llegó la policía, creyeron que Floyd coincidía con la descripción y lo encontraron sentado en el capó de su automóvil, según el periódico.

Rioters in Minneapolis set fire to an Autozone

pic.twitter.com/Vqr72fcjxk — Daily Caller (@DailyCaller) May 28, 2020

Los videos mostraron un Target y otras tiendas siendo saqueadas. El video viral que lo inició todo fue un video de 10 minutos que fue publicado en Facebook por un espectador, que muestra una escena extremadamente preocupante de lo que le sucedió a Floyd.



“Por favor, no puedo respirar. Por favor hombre. Por favor”, se oye a Floyd, con su voz angustiada.

El oficial, ahora identificado como Chauvin, le puso la rodilla en el cuello al hombre contra una patrulla, mientras Floyd continuaba diciendo que no podía respirar. Había un segundo oficial parado cerca de la escena y un tercero al lado de Chauvin, y los espectadores se angustiaron cada vez más.

Target is being looted in Minneapolis in response to the death of George Floyd. pic.twitter.com/3S8DIlFX3i — Andy Ngô (@MrAndyNgo) May 28, 2020

Esta es la versión original de Heavy.com.