Obama pide justicia en muerte de George Floyd a manos de la policía

El ex presidente Barack Obama emitió una declaración sobre la muerte de George Floyd en Twitter el 29 de mayo. La declaración reconoce que “es natural desear que la vida vuelva a la normalidad”, pero “tenemos que recordar que para millones de estadounidenses, recibir un trato diferente debido a la raza es tragicamente, dolorosamente, enloquecedoramente ‘normal’”.

“Corresponderá principalmente a los funcionarios de Minnesota asegurarse de que las circunstancias que rodearon la muerte de George Floyd se investiguen a fondo y que finalmente se haga justicia”, escribió Obama. “Pero nos corresponde a todos, independientemente de nuestra raza o estación, incluida la mayoría de los hombres y mujeres en la aplicación de la ley que se enorgullecen de hacer su duro trabajo de la manera correcta, todos los días, trabajar juntos para crear una ‘nueva normalidad en el que el legado de intolerancia y trato desigual ya no infecte nuestras instituciones y nuestros corazones”.

George Floyd murió en Minneapolis poco después de que un oficial, identificado como Derek Chauvin, puso a Floyd en el suelo y le clavó su rodilla en el cuello. Las fotos y videos del arresto han circulado en internet, lo que provocó una condena generalizada. Chauvin y otros tres oficiales fueron despedidos de sus puestos por el brutal hecho y hay acciones legales formales en curso.

En una conferencia de prensa el viernes, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que esperaba “que la justicia para los oficiales involucrados en esto sea rápida, que llegue de manera oportuna, que sea justo”, según CNN.

En una entrevista con CNN, el hermano de Floyd, Philonise Floyd, dijo: “Mi historia nunca cambiará. Todos reaccionan ante el dolor. Hombres negros muriendo todos los días. Están cansados de ver lo mismo todos los días. Todos queremos justicia. Justicia para los negros, las vidas negras importan”. Continuó: “Quiero justicia, y no voy a parar hasta que obtenga la pena de muerte para esos oficiales”.

La declaración de Obama también hizo referencia al asesinato de Ahmaud Arbery en Georgia y al episodio en Central Park, en el que una mujer blanca amenazó con llamar a la policía por Christian Cooper, un hombre negro que observaba aves en el parque. Ambos incidentes han sido noticia a nivel nacional, provocando llamados a la justicia y a la acción.



La declaración no hizo comentarios directos sobre las protestas que se han apoderado de ciudades de todo el país desde la muerte de Floyd el 26 de mayo. La Guardia Nacional fue llamada para frenar las protestas en Minneapolis, donde se han producido saqueos e incendios provocados. Las protestas han surgido en otras ciudades, incluidas Denver, Columbus, Nueva York, St. Louis, Phoenix y Memphis. Según CNN, al menos 72 personas fueron arrestadas en protestas en la ciudad de Nueva York. Estas protestas se producen cuando todavía existen pautas de distanciamiento social en todo el país.



La muerte de George Floyd ha llevado a numerosas celebridades y figuras públicas a denunciar el asesinato. Beyoncé publicó un homenaje a Floyd en su sitio web, Kim Kardashian tuiteó #JusticeforGeorgeFloyd, y Lebron James publicó una foto en Instagram con una camiseta que dice: “No puedo respirar” como testimonio de algunas de las últimas palabras de Floyd.

El Dalai Lama también hizo referencia a la muerte de Floyd en una enseñanza virtual el viernes, diciendo: “Vemos en los canales de noticias, los medios de comunicación sobre la discriminación por motivos de color o religión en estos días, y luego hay asesinatos debido a eso, y luego allí hay quienes incluso se enorgullecen de poder matar a alguien”, según CNN.



En un tuit, la Primera Dama Melania Trump expresó, “[mi] más sentido pésame a la familia de George Floyd”, y agregó: “Nuestro país permite protestas pacíficas, pero no hay motivos para la violencia”. También en un tweet, Trump llamó a comentar sobre el asesinato de George Floyd, calificando su muerte de “muy triste y trágica”.

En 2013, Obama pronunció un discurso antes de la decisión del jurado en el caso relacionado con la muerte de Trayvon Martin. Martin era un adolescente negro de 17 años que fue asesinado en Florida por un capitán de vigilancia del barrio, llamado George Zimmerman. La muerte de Martin provocó una protesta nacional. Aquí hay una parte de ese discurso:

“Sabes, cuando le dispararon a Trayvon Martin por primera vez, dije que podría haber sido mi hijo. Otra forma de decir eso es que Trayvon Martin podría haber sido yo hace 35 años. Y cuando piensas por qué, al menos en la comunidad afroamericana, hay mucho dolor en torno a lo que sucedió aquí, creo que es importante reconocer que la comunidad afroamericana está analizando este problema a través de un conjunto de experiencias y una historia que no se va.



Hay muy pocos hombres afroamericanos en este país que no hayan tenido la experiencia de ser seguidos cuando estaban de compras en una tienda por departamentos. Eso me incluye a mí. Hay muy pocos hombres afroamericanos que no hayan tenido la experiencia de cruzar la calle y escuchar que las cerraduras hacen clic en las puertas de los automóviles. Eso me pasó a mí, al menos antes de ser senador. Hay muy pocos afroamericanos que no han tenido la experiencia de subirse a un elevador y una mujer agarrando nerviosamente su bolso y conteniendo la respiración hasta que tuvo la oportunidad de bajarse. Eso pasa a menudo”.

