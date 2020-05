Así se ven desde el aire los daños en Minneapolis tras protestas, saqueos e incendios: [VIDEOS]

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, pidió a la Guardia Nacional que ayude con la escalada de la situación en la ciudad mientras continúan las protestas tras la muerte de George Floyd.

Los manifestantes llegaron el miércoles al tercer distrito policial de Minneapolis en el segundo día de manifestaciones.

El Washington Post informó que la multitud destrozó ventanas y dañó automóviles en el recinto en medio de escenas caóticas de incendios, edificios derrumbados y saqueos.

Una persona fue asesinada a tiros, y hubo informes de un apuñalamiento cerca de las protestas, según NBC. La víctima del tiroteo había sido trasladada de urgencia al hospital y una persona fue detenida.

Un dramático video capturado por drones sobre la escena que se desarrolló, muestra el alcance de los incendios causados por los disturbios.

La tienda AutoZone en el sur de Minneapolis, vista aquí envuelta en llamas, colapsó en las primeras horas de esta mañana.

Las unidades locales están luchando para mantenerse al día con la magnitud del daño, ya que los vecinos se apresuran a extinguir incendios, como un incendio masivo, que envolvió un edificio cerca de Lake Street y la 26 Avenue South.

Los que estaban en el área tomaron un respiro en los techos mientras los minoristas locales MetroPCS y AutoZone se quemaban

Las imágenes aéreas publicadas en Facebook muestran el alcance del daño causado por las protestas en curso.

WATCH: A massive fire near Lake Street and 26th Avenue South in Minneapolis engulfs a building, as neighbors frantically hose down nearby houses. #GeorgeFloyd 📷 : @MDVancleave pic.twitter.com/Cy882xpzVk

Un video fue filmado cuando cientos de manifestantes salieron a las calles en la intersección de la calle 38 y la avenida Chicago, donde George Floyd, de 46 años, fue arrestado por la policía, quien luego murió mientras estaba bajo custodia.

Las dramáticas escenas aéreas muestran el caos mientras los manifestantes arrojaban piedras a la policía, que intentaba dispersar a la multitud con gases lacrimógenos.

En el video, se puede ver a un grupo saqueando el Target local en la cuadra 2500 de East Lake Street, antes de que la policía arrojara gases lacrimógenos. Se pueden ver granadas de explosión. La policía se paró en el techo del recinto disparando gases lacrimógenos y balas de goma contra la multitud.



Según Libor Jany, del Star Tribune, la policía dijo que el dueño de una casa de empeño cercana fue asesinado a tiros durante los disturbios. Jany dijo que fue uno de los cuatro tiroteos en las cercanías en las últimas 24 horas.

La congresista de Minnesota Ilhan Omar denunció la respuesta “vergonzosa” de la policía a los disturbios, diciendo que las balas de goma y los gases lacrimógenos nunca deberían ser disparados contra manifestantes desarmados y niños.

El alcalde llamó a la Guardia Nacional para obtener refuerzos mientras se quemaba Minneapolis.

#LIVE from #Minneapolis , many fires still burning by 3rd Precinct building that has been essentially under siege https://t.co/bLVp2TicQv

KSTP y The Star Tribune informaron hoy que el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo que “ha estado en contacto con la oficina del gobernador y ha solicitado asistencia del estado”.

Frey imploró a los residentes que “se mantengan seguros y evacuen el área”.

https://www.facebook.com/watch/NowThisNews/

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, se hizo eco de los sentimientos de Frey el miércoles por la noche, diciendo que la situación se había vuelto “extremadamente peligrosa” e instó a las personas a abandonar el área.

https://www.facebook.com/watch/fox29philadelphia/

El 26 de mayo, el alcalde Frey habló en una conferencia de prensa, incluyendo en sus comentarios que “ser negro en Estados Unidos no debería ser una sentencia de muerte”.

La policía arrestó a Floyd el lunes por la noche después de responder a una llamada sobre un billete falso que se usaba en la tienda Cup Foods en el 3759 de Chicago Avenue. Cuando llegó la policía, encontraron a Floyd, un hombre que se ajustaba a la descripción de la persona descrita en la llamada inicial, sentado en el capó de su automóvil.

Shooting rubber bullets and tear gas at unarmed protesters when there are children present should never be tolerated. Ever.

What is happening tonight in our city is shameful.

Police need to exercise restraint, and our community needs space to heal. https://t.co/vwAIV7t5WJ

— Ilhan Omar (@IlhanMN) May 27, 2020