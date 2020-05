Arrestan a estudiante Peter Manfredonia por homicidios brutales: ¿a dónde huyó?

Peter Manfredonia, el joven de Connecticut de 23 años, estudiante de la Universidad de Connecticut, quien es sospechoso de dos homicidios, agresión brutal y una invasión a una propiedad en la que varias armas fueron robadas, fue arrestado el miércoles 27 de mayo, en Hagerstown, Maryland.

El joven fue arrestado por la policía local junto con el FBI y el Servicio de Mariscales de Estados Unidos, dijeron las autoridades. Los investigadores de la policía del estado de Connecticut también estaban en la escena. Manfredonia y los oficiales involucrados en su arresto no resultaron heridos, según la policía estatal.

La noticia fue revelada por la policía estatal de Connecticut, que explicó que Manfredonia, originario de Sandy Hook, es sospechoso de un asesinato y el ataque del viernes 22 de mayo en Mirtl Road en Willington, junto con un asesinato y secuestro en la localidad de Derby.

Inicialmente, y tras varias horas de búsqueda en el área de Naugatuck Valley de Connecticut el domingo, la búsqueda se expandió a Pensilvania y Nueva Jersey, después de que se encontró un automóvil que se creía que conducía allí, dijo la policía estatal. No se encontró a Manfredonia con el automóvil. Según The Valley Indy, una mujer fue encontrada físicamente ilesa con el automóvil. Se cree que fue secuestrada por Manfredonia después de que él mató a su novio y le robó su automóvil en Derby, Connecticut, informó el sitio de noticias.

El departamento de policía había tuiteado el domingo alrededor de las 3:15 p.m. que “el vehículo ha sido ubicado en PA. Las agencias policiales de la AP están buscando activamente al sospechoso”. Más tarde, la policía actualizó el tweet diciendo que el automóvil estaba ubicado en Nueva Jersey, cerca de la frontera con Pennsylvania. La policía dijo que fue visto por última vez en East Stroudsburg, Pennsylvania. El lunes, la policía estatal de Pensilvania dijo que publicó una foto de Manfredonia en esa área.

**UPDATE**Suspect, Peter Manfredonia has been found & is in custody. CSP Eastern District Major Crime are on scene in Hagerstown, MD. No injuries to any law enforcement personnel or Manfredonia. More info will be provided on Thurs, May 28 @PAStatePolice @FBINewHaven @FBI @MDSP pic.twitter.com/QFnUDuOqn0

— CT State Police (@CT_STATE_POLICE) May 28, 2020