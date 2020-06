Saqueadores llegaron a robar una tienda en NY en lujoso carro Rolls-Royce: [Video]

Un video que muestra a saqueadores en Nueva York deteniéndose en una SUV y robando tiendas en Soho mientras continúan las protestas a nivel nacional de George Floyd, se está volviendo viral.

El productor de NBC Keith Feldman, publicó el video poco después de que el alcalde Bill de Blasio anunciara su toque de queda nocturno para la ciudad.

Este martes se anunció que el alcalde extenderá el toque de queda durante toda la semana después del vandalismo y el saqueo que hubo el domingo y el lunes en toda la ciudad.

Los saqueos han estado ocurriendo en Nueva York, a pesar de que había un toque de queda desde las 11 p.m. impuesto por de Blasio y ahora desde las 8:00 pm. Esta semana, grupos itinerantes de saqueadores irrumpieron en las puertas de la famosa tienda Macy’s de Nueva York en Herald Square, en Manhattan, antes de que finalmente fueran arrestados.

El alcalde, cuya hija Chiara fue arrestada mientras participaba en las protestas en Nueva York el sábado, introdujo inicialmente el toque de queda solo por una noche, desde las 11 a.m. del lunes 1 de junio hasta las 5 a.m. del martes 2 de junio, en un intento por frenar el saqueo en la ciudad.

Sin embargo, el video reciente muestra un desacato al fallo de De Blasio. En el clip de se ve un lujoso SUV Rolls-Royce y otros autos de lujo estacionados afuera de un edificio. Los saqueadores se apresuran a entrar y luego regresan con un montón de objetos y se alejen casualmente de la escena.

Los videos de saqueadores corriendo por las calles de Soho NYC rápidamente aparecieron en las redes sociales.

El saqueo y el vandalismo fueron capturados en cámara en Duane Reade y en Urban Outfitters, en Herald Square y Chase Bank en el Bronx.

Arrests of looters at Duane reade pharmacy in Herald Square.

Antes de imponer el toque de queda, De Blasio acudió a Twitter para denunciar a un policía del NYPD que agitó su arma contra los manifestantes.

El periodista de Gotham Jake Offenhartz compartió ayer un video en Twitter que muestra a un oficial de policía apuntando con un arma a los manifestantes frente a la librería Strand de Nueva York, cerca de 12th y Broadway.



Hubo más informes del periodista Adam Epstein sobre incendios en la escena.

De Blasio pidió que al oficial de policía de Nueva York se le quitaran su placa después de las acciones, que según él eran “absolutamente inaceptables”, según el NY Post.

El video se produjo después de que apareciera el video de una mujer que fue golpeada con porras por la policía de Nueva York en una protesta de Black Lives Matter el 1 de junio frente al Barclays Center.



Mientras tanto, el senador de Florida Marco Rubio ha llevado a Twitter una denuncia de las acciones de los manifestantes.

El senador Marco Rubio calificó las acciones como “terroristas” que atacaron a un oficial de policía en El Bronx, y los hombres que los filmaron, como “cobardes”, en una publicación de video de Twitter hoy.



Men dressed just like Communist anarchist "Black Bloc" terrorists attacked a police office in the Bronx. Meanwhile the coward filming was cheering them on

El video muestra a un grupo que desciende sobre un oficial de policía de Nueva York y lo golpea contra el suelo con un objeto.

Urban outfitters Herald Square.

Un sargento de policía que fue llamado para investigar los informes de robos en El Bronx la mañana del martes, también fue víctima de un golpe y fuga mientras estaba de servicio, según NBC New York.

El corresponsal nacional de Fox News, Bryan Llenas, informó que un oficial de policía de Nueva York resultó herido en un incidente en Madison Avenue durante la noche, publicando un video que muestra al oficial tendido en el suelo.



A source shared this video, which he says he took at around 10 pm near near 12th and Broadway. It appears to show an NYPD officer pointing a gun at protesters outside the Strand

El presidente Donald Trump también respondió a los acontecimientos que se desarrollan, y pidió a Nueva York que movilice a la Guardia Nacional.

THIS IS HAPPENING AT BARCLAYS CENTER. THIS NEEDS TO STOP. IT WAS A PEACEFUL PROTEST. #BlackLivesMatter #BrooklynProtest

