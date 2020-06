¿Trump pedirá disculpas?: ¿por qué atacó a anciano de 75 años Martin Gugino?

El mensaje incendiario que escribió el presidente Trump el martes, insinuando que Martin Gugino, un hombre de 75 años que fue empujado por dos policías de Buffalo que lo dejaron sangrando en el piso, pudiera ser un miembro de la organización Antifa y que además se hizo el agredido, sigue indignando.

“El manifestante de Buffalo empujado por la policía podría ser un provocador ANTIFA. Martin Gugino, de 75 años, fue empujado después de parecer que escaneaba las comunicaciones policiales para bloquear el equipo”, dijo Trump en su mensaje. “Lo vi, cayó más fuerte de lo que lo empujaron. Estaba apuntando un escáner. ¿Pudo ser un invento?”.

Y mientras el mensaje sigue haciendo titulares en medios de comunicación y causando criticismo en redes sociales, muchos exigen al mandatario que se recitifique y limpie el nombre del anciano agredido.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha sido de las figuras políticas que más indignación ha mostrado ante la salida de Trump y tras señalarlo duramente por su mensaje, le pidió que muestre al menos un mínimo de decencia humana y se disculpe.

“Si hay un momento de decencia en él, debe pedir disculpas por ese comentario de Twitter. Es inaceptable, no hay ninguna prueba. En un momento en que el hombre está todavía en el hospital… y (Trump) no muestra decencia, humanidad ni justicia”, arremetió Cuomo en su conferencia de prensa del martes. “Usted es el presidente, pero eso es retórica partidista. Tenemos que separar la retórica de las realidades”.

Cuomo fue más allá y le preguntó al presidente cómo se atreve a hacer semejantes acusaciones, cuando todo el mundo vio la agresión en video.

“¿La sangre que le vino de la cabeza fue actuada? Vio la sangre, ¿de qué habla? Qué irresponsable, qué cruel, qué odioso, qué temerario. Es un comentario tonto del presidente, en este momento de angustia y rabia, que pone gasolina en el fuego”, agregó Cuomo.

Hasta políticos de su propio partido se mostraron impactados con el comentario de Trump. En diálogo con Político, la senadora republicana Lisa Murkowski dijo: “oh señor… ¿Por qué encender las llamas?… es todo lo que voy a decir”.

Trump no se ha pronunciado sobre las críticas, pero en la tarde usó su cuenta de Twitter para criticar a aquellos estados que no permitieron agentes federales en las protestas contra la brutalidad policial.

Should have let police do their job and brought in National Guard on Day One, not Day Four! https://t.co/AZ661hygIb

“¡Debería haber dejado que la policía hiciera su trabajo y haber traído a la Guardia Nacional el primer día, no el cuarto día!”, comentó el mandatario en referencia al alcalde de Minneapolis.



Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020