Obama reaparece y da apoyo total a Biden para derrotar a Trump: VIDEO

Faltan siete meses para que se realicen las elecciones presidenciales de Estados Unidos y aunque Barack Obama sigue siendo una de las voces fuertes del partido demócrata, hasta ahora había preferido mantenerse a un lado para no interferir en las primarias de su partido. Pero tras la salida de la contienda de Bernie Sanders, el expresidente decidió empezar a tomar al toro por los cuernos y anunció su respaldo total a Joe Biden para derrotar a Donald Trump y sacarlo de la Casa Blanca.

El ex mandatario recurrió a su cuenta de Twitter para compartir el mensaje de respaldo a quien fuera su vicepresidente mientras estuvo en el gobierno.

“Estoy orgulloso de respaldar a mi amigo @Joe Biden para presidente de los Estados Unidos”, dijo Obama, en su red social, donde puso un video en el que quiso abordar en detalle los motivos para apoyar a su amigo.

“Elegir a Joe como mi vicepresidente fue una de las mejores decisiones que tomé, y se convirtió en un amigo cercano. Y creo que Joe tiene todas las cualidades que necesitamos en un presidente en este momento”, dijo Obama, lanzando pullas a Trump, mencionando que se necesita un liderazgo fuerte y de principios.

“Joe tiene el carácter y la experiencia para guiarnos en uno de nuestros momentos más oscuros y curarnos durante una larga recuperación”, agregó Obama. “Y sé que se rodeará de buenas personas: expertos, científicos, oficiales militares que realmente saben cómo dirigir el gobierno y se preocupan por hacer un buen trabajo al dirigir el gobierno, y saben cómo trabajar con nuestros aliados, y quién lo hará siempre ponga los intereses del pueblo estadounidense por encima de los suyos”.

Las palabras del expresidente se dan luego de que Bernie Sanders decidiera dejar la contienda para unir al partido y luchar en un solo frente contra Trump.

For all of us who love this country and are willing to do our part to make sure it lives up to its highest ideals – now’s the time to fight for what we believe in. Join us at https://t.co/Kboaxi3MVL. And I’ll see you on the campaign trail as soon as I can.

