Conoce a todos los jueces de Nuestra Belleza Latina

Nuestra Belleza Latina hizo su gran debut en 2007 por Univisión. Desde que inició el reality grandes estrellas se han sentado en la mesa de jueces. Osmel Sousa, conocido como el Zar de la Belleza, fue uno de los jueces que estuvo en 10 temporadas consecutivas. Lo que quiere decir que hasta ahora Osmel ha fungido como juez más veces que otros talentos.

Osmel se hizo conocido por sus fuertes críticas. Tanto así que en las redes sociales existen recopilaciones de las críticas inolvidables de Osmel en NBL. “Sí, soy muy exigente”, aseguró Osmel en entrevista con Chicago Tribune, en 2014. “Sé que muchas de las jóvenes -de los concursos, y de NBL- se sienten ofuscadas, pero es necesario. Para que ellas logren el éxito se requiere ser muy recio”.

Pero en 2018, Osmel se fue de NBL. Se dijo que su perfil no iba acorde con la nueva línea editorial del show que buscaba a la mujer hispana que rompía el estereotipo de la belleza. Pero luego los medios reportaron que Osmel se encontraba envuelto en tremenda polémica después que Miss Venezuela, una de las instituciones más importantes del país, cerrara por la supuesta vinculación del certamen con corrupción, prostitución de alto perfil y lazos con el Gobierno chavista. Tras la noticia, Osmel renunció a su puesto como presidente de la organización Miss Venezuela.

Pero antes de dejar la mesa de jueces de NBL, Osmel se sentó al lado Alicia Machado, Lupita Jone, Julián Gil y Jomari Goyso, entre otros. A continuación descubrirá quienes han sido las estrellas que han sido jurado en el reality que se dedica a buscar a Nuestra Belleza Latina.

¿Quiénes fueron los jueces de Nuestra Belleza Latina 2007?





Los castings de NBL 2007 hicieron que Alicia Machado reviviera un momento épico | NBL El Reencuentro Miles de jóvenes participaron en el proceso de selección para la primera edición de Nuestra Belleza Latina y hubo de todo. Las candidatas hicieron gala de su talento, pero los comentarios entre los jueces también estuvieron a la orden, como el día en que Osmel Sousa retó a la Miss Universo a mostrar sus piernas… 2020-07-13T14:37:30Z

En la primera temporada de NBL, Osmel Sousa, Carlos Calderón y Alicia Machado fueron los jueces que estrenaron el show de belleza.

Osmel Sousa es conocido como el Zar de la Belleza.

Alicia Machado es la venezolana que se convirtió en Miss Universo en 1996.

Carlos Calderón es presentador de televisión.

Calderón le puso picardía y humor a la primera temporada de Nuestra Belleza Latina. En el reencuentro de NBL, Calderón recordó que “la primera vez que vi a todas esas mujeres desfilando frente de mi dije: ‘tengo que ser el hombre mas afortunado de todo el mundo’…los pantalones de baño cada vez más exóticos…los muslos, las piernas y la parte del jacuzzi era lo mejor del show”. Y agregó entre risas: “Gracias por darme este trabajo”. Calderón también recordó el momento que se dio cuenta que no estaba ahí para ejercitar el ojo sino que tenía una responsabilidad. “La primera vez que estaba en ese set y vinieron como 40 o 50 mujeres en bikini a rodearme, casi me desmayo, yo nunca he visto eso pero en ese momento entendí a lo que me estaba enfrentando que eran chavas que podrían ser mi hermana, primas, mis amigas y me cambio el chip de un hombre que venía buscando esa lujuria un poco a alguien que tenia una responsabilidad”.

¿Quiénes fueron los jueces de Nuestra Belleza Latina 2008?





Osmel Sousa y su afilada franqueza Su sinceridad ha hecho sufrir a las aspirantes desde el comienzo de Nuestra Belleza Latina. Con este video, recuerda como fueron las audiciones y las muchas veces que les fue mal a las aspirantes. 2010-04-10T12:25:47Z

En la segunda temporada de NBL, Osmel Sousa, Julián Gil y Lupita Jones fueron los jueces.

Osmel Sousa fue el presidente de la Organización Miss Venezuela por 38 años.

Lupita Jones es la mexicana que se convirtió en Miss Universo en 1991.

Julián Gil es un actor argentino.

Jones, quien se llevó la corona de Miss Universo 1991, entro a la segunda temporada del reality con el propósito de buscar una reina con actitud y personalidad. La reina de belleza estuvo siete años sentada en la mesa de jueces. Hasta que se retiró en la temporada del 2015. Jones tuvo que dejar el show debido a que tenía un proyecto en su natal México y no le permitía viajar a Miami, donde se lleva a cabo la competencia.

¿Quiénes fueron los jueces de Nuestra Belleza Latina 2009?





Nuestra Belleza Latina 2009- Episode 1 2018-10-07T01:46:43Z

En la tercera temporada de Nuestra Belleza Latina, los jueces fueron Osmel Sousa, Lupita Jones y Jorge Aravena.

Osmel Sousa empezó a trabajar en la compañía publicitaria de Miss Venezuela en 1969.

Lupita Jones es la primera mexicana en ganarse la corona de Miss Universo.

Jorge Aravena es un actor peruano-venezolano que actuó en la novela La Revancha y Girasoles para Lucia.

Tras la salida de Julián Gil, entro el actor peruano Jorge Aravena, quien protagonizó La Revancha y Secreto de Amor. Mientras que Lupita Jones se volvió a sentar en la mesa de jueces junto a Osmel Sousa. Esta era la tercera temporada como juez para Osmel y segunda temporada para Jones.

¿Quiénes fueron los jueces de Nuestra Belleza Latina 2010?





Más malas noticias de los jueces Nuestra Belleza Latina 2010 Osmel y Lupita eliminaron a varias en la suite de los jueces. Nuestra Belleza Latina 2010 Nuestra Belleza Latina univision.com/content/channel.jhtml?chid=10&schid=10753 Photos de las chicas univision.com/content/photoalbum4.jhtml?cid=2291391 Ver más videos de NBL en youtube.com/show?p=HJR7XmhXVuQ Watch more videos from NBL at youtube.com/show?p=HJR7XmhXVuQ 2010-03-15T16:16:03Z

En la cuarta temporada de Nuestra Belleza Latina, Osmel Sousa, Julián Gil y Lupita Jones formaron parte del jurado.

Osmel Sousa es considerado en la fuerza motriz por la gran cantidad de jóvenes venezolanas que han llegado a convertirse en Miss Universo, Miss Mundo y Miss Internacional.

Lupita Jones es actriz, modelo y productora de TV.

Julián Gil a actuado en novelas como Sortilegio, Eva Luna y Por amar sin ley.

En nuestra investigación no encontramos la razón por la que Jorge Aravena no regreso a Nuestra Belleza Latina. Pero más de uno estaba contento de ver a Julián Gil de regreso al reality de Univisión. En el show, Gil siempre apostó por ser transparente. “Siempre les decía ‘la transparencia y lo que te va a hacer triunfar es que seas genuina. Nunca te muestres en cámara o en la vida real como no eres. La gente, que te conozca tal cual eres’”, expresó Gil durante NBL El Reencuentro, según Primera Hora. “Lo peor es que te muestres de una manera y después resultes ser otra persona. Se lo digo a mis hijos, a todo el mundo, a mis amigos. Si eres parte de mi vida, te quiero tal cual eres”.

¿Quiénes fueron los jueces de Nuestra Belleza Latina 2011?





NUESTRA BELLESAS LATINAS GALA FINAL / 2011 PROGRAMA TV 2011-12-07T01:02:11Z

En la quinta temporada de Nuestra Belleza Latina, Osmel Sousa, Julián Gil y Lupita Jones regresaron como jueces.

Osmel Sousa en 1996 asume la dirección de la franquicia de Mister Venezuela.

Lupita Jones estudió Administración de Empresas y obtuvo su título en 1989.

Julián Gil ganó dos Premios People en Español, uno por Mejor Revelación y otro por Mejor Antagonista.

Por primera vez en esta temporada los jueces no escogieron a todas las concursantes. En esta ocasión la audiencia tuvo la oportunidad de escoger las dos últimas concursantes para competir en Nuestra Belleza Latina 2011. Las dos chicas fueron escogidas a través de las audiciones en línea, y con la ayuda del público pudieron entrar a la comptetencía e NBL.

¿Quiénes fueron los jueces de Nuestra Belleza Latina 2012?





NUESTRA BELLEZA LATINA 2012 – Julián Gil, un juez amante de las bellezas El guapo e incorregible juez de Nuestra Belleza Latina quiere enseñar a las chicas cómo se besa cuando se actúa en una escena. Nuestra Belleza Latina: la búsqueda de la Latina más bella de Estados Unidos. Presentado por: Giselle Blondet, con la participación de los jueces Osmel Sousa, Lupita Jones y Julian Gil. Para ver… 2012-01-29T13:20:34Z

En la sexta temporada de Nuestra Belleza Latina, los jueces fueron Osmel Sousa, Julián Gil y Lupita Jones.

Osmel Sousa asumió la dirección de Miss Universo Argentina y Miss Universo Uruguay en 2019.

Julián Gil obtuvo su primer protagónico en la novela Los Barriga.

Lupita Jones fue la organizadora y creadora del concurso Nuestra Belleza México.

El trio regreso a Nuestra Belleza Latina. En esta ocasión, Gil dijo que como juez venia a buscar a “lo que siempre busco en una chica, una chica elegante, genuina y transparente. Una chica que tenga su propia personalidad. Yo voy a estar muy pendiente en el cuerpo de la chica. No como Osmel y Lupita, ellos están pendiente a otra cosa…las misses…el pelo, la simetría de las piernas y el cuello..Yo busco que tenga una simetría para nosotros los hombres, un cuerpazo…que tenga presencia. Que sea una chica como la que me gusta a mí y a los hombres, una chica latina”.

Por otro lado, Osmel dijo que “Julián se babea por cualquiera”. Y agregó en ese entonces: “La que tiene un cuerpo regular, él dice que está fabulosa y ahí que controlarlo mucho en ese aspecto porque a él le gustan todas”.





Julián Gil revela quien lo besó mejor, ¿Catherine o Bárbara? Tremendo beso se dieron Julián Gil y las concursantes de NBL, ¿quién de las chicas besa mejor? SUSCRÍBETE bit.ly/XLBK1r Síguenos en Twitter twitter.com/SalyPimientaHD Facebook facebook.com/salypimientaHD Ve más de Sal y Pimienta por Univision bit.ly/1Rpb6G7 No te pierdas Sal y Pimienta todos los Sábados y Domingos 10PM/9C por Univision Visita el sitio oficial univision.com/shows/sal-y-pimienta Encuentra lo… 2016-05-09T18:24:07Z

Lo cierto es que Gil siempre estuvo dispuesto en hacer escenas románticas con las chicas durante los castings. Para Gil era importante a que aprendan a besar como se besa en telenovelas porque “soy experto en besos”. Algo a Lupita Jones no le parecía importante para ganar la corona. Arriba puedes ver a Gil mostrando sus habilidades a la hora de enseñar a besar a las chicas de NBL.

¿Quienes fueron los jueces de Nuestra Belleza Latina 2013?





Nuestra Belleza Latina Programa 6 La guerra entre Odaray Prats y Bárbara Turbay pica y se extiende. Fernanda Loconsolo fue la eliminada de la cuarta gala. Nuestra Belleza Latina: la busqueda de la Latina más bella de Estados Unidos. Presentado por: Giselle Blondet Jueces: Osmel Sousa, Lupita Jones y Julian Gil Para ver más videos y chismes de la nueva… 2013-05-16T22:29:32Z

En la séptima temporada de Nuestra Belleza Latina, los jueces fueron Osmel Sousa, Julián Gil y Lupita Jones.

Osmel Sousa ya no quiso seguir con Miss Uruguay en junio de 2020.

Julián Gil se convirtió oficialmente en el presentador de República Deportiva en 2015.

Lupita Jones creó el primer concurso de belleza masculino en México en 1997.

Esta fue la última temporada que participó Julián Gil como juez. “Para mí Nuestra belleza latina es un producto muy especial, no solamente profesionalmente sino también personalmente”, afirmó con nostalgia durante NBL El Reencuentro, que transmitió en 2020. “Estuve cinco años de mi vida siendo juez, aunque siento que nunca me fui porque seguí participando de las temporadas subsiguientes cada vez que me llamaba la producción para hacer retos, para interactuar con las chicas, darles consejos”.

Esta fue la última temporada que este trío -Julián, Osmel y Lupita- estuvo junto como jurado en NBL.

¿Quiénes fueron los jueces de Nuestra Belleza Latina 2014?





Jencarlos opinó que Aleyda podría ganar la competencia Los jueces hablaron del desenvolvimiento de Aleyda durante su entrevista con Don Francisco y el público. Nuestra Belleza Latina: la búsqueda de la Latina más bella de Estados Unidos. Presentado por: Chiquinquira Delgado, Pedro Moreno y Alejandra Espinoza Jueces: Osmel Sousa, Lupita Jones y Jencarlos Canela SUSCRIBETE!: bit.ly/NBLSuscribete Síguenos en Facebook: facebook.com/NuestraBellezaLatina Síguenos en Twitter:… 2014-05-19T02:26:21Z

En la octava temporada de Nuestra Belleza Latina, los jueces fueron Osmel Sousa, Lupita Jones y Jencarlos Canela.

Osmel Sousa también estudió actuación y ha participado en varias obras teatrales, como en Cenicienta, emitida en Venevision en 2005.

Lupita Jones actuó en la novela El Señor de los Cielos, La Malquerida y Rosario.

Jencarlos Canela es un actor y cantante de padres cubanos; protagonizó Mi corazón insiste en Lola Volcán y Más sabe el diablo.

Jones se despidió de Nuestra Belleza Latina en la octava temporada. Mientras que Jencarlos Canela se unió a la mesa de jueces. Después de seis años de formar parte del jurado de Nuestra Belleza Latina, Jones se fue del programa para regresar a México. “Voy a desarrollar algunos proyectos para Nuestra Belleza México que requieren de todo mi tiempo”, dijo Jones a People en Español. “Les agradezco mucho su apoyo durante estos seis años. Recibí mucho cariño de su parte. Traté de dejar siempre un mensaje positivo en cada chica que pasó por el concurso. Los voy a extrañar”.

Cuando Lupita renunció empezaron los rumores que la ex reina de belleza renunció porque Jomari Goyso se burlaba de ella, lanzando bromas sobre su edad en tono despectivo, pero Lupita negó estos rumores. Hasta se dijo que no estaba de acuerdo con los productores, por los cambios internos que se estaba haciendo y no se le estaba dando la atención debida a la jueza. También que Lupita ya estaba cansada de la forma que se expresaba Osmel con las concursantes. Pero nada de esto fue confirmado.

Al terminar la temporada, Lupita se despidió del show y regreso a su país natal para continuar con otros proyectos.

Mientras que Jencarlos Canela solo fue juez en esta temporada. Tras su salida, Jencarlos se unió a la producción de Telenovela, transmitida por NBC.

¿Quiénes fueron los jueces de Nuestra Belleza Latina 2015?





Jomari sacó las garras para defender a Jacky Bracamontes Los jueces de Nuestra Belleza Latina podrán no estar de acuerdo en muchas cosas, pero Jacky es la nueva y tiene quién la defienda. Nuestra Belleza Latina: la búsqueda de la latina más bella de Estados Unidos. Presentado por: Chiquinquira Delgado, Javier Poza Jueces: Osmel Sousa, Jacqueline Bracamontes y Jomari Goyso SUSCRIBETE!: bit.ly/NBLSuscribete Síguenos en… 2015-02-02T05:45:38Z

En la novena temporada de Nuestra Belleza Latina, los jueces fueron Osmel Sousa, Jomari Goyso y Jacqueline Bracamontes.

Jacqueline Bracamontes es actriz, conductora, modelo, quien además concurso en Miss Universo 2001.

Jomari Goyso es un crítico de moda que ha trabajado con artistas como Penélope Cruz, Naomi Campbell y Kim Kardashian, entre otras.

En esta temporada Osmel Sousa regresó como juez pero esta vez acompañado de dos nuevos jueces. Osmel se sentó al lado de Jomari Goyso y Jacqueline Bracamontes en la mesa de jueces.

Jacky entro al reality para suavizar los comentarios del zar de la belleza, que pueden ser bastante fuertes según publicó Univision en ese entonces. “Ella aportará su dulzura y todos sus conocimientos como reina y mujer exitosa en la industria del entretenimiento”.

Cabe mencionar que uno de los comentarios de Osmel que muchos recuerdan es cuando dijo que Jacky fue una Miss de “relleno” en Miss Universo 2001. A lo que Jomari Goyso sacó las garras para defender a su compañera. Arriba puedes ver el inolvidable momento.

¿Quiénes fueron los jueces de Nuestra Belleza Latina 2016?





¿Qué busca Osmel Sousa en la nueva reina de NBL? El 'Zar de la Belleza' sabe que tiene un gran trabajo en la próxima temporada de Nuestra Belleza Latina, ¡pues tiene que coronar a la reina de reinas! Para ver más videos de Despierta América SUSCRIBETE aquí!: bit.ly/XLBK1r Síguenos en Twitter: twitter.com/DespiertaAmeric Síguenos en Facebook: facebook.com/despiertaamerica Visítanos en: despiertaamerica.com 2016-02-17T22:10:29Z

En la décima temporada de Nuestra Belleza Latina, los jueces fueron Osmel Sousa, Jacqueline Bracamontes y Daniel Arenas.

Osmel Sousa se retiró de la Organización Miss Venezuela en 2018.

Jacky Bracamontes ha protagonizado novelas como Sortilegio, Las tontas no van al cielo y Heridas de amor.

Daniel Arenas es un actor colombiano, y se dio a conocer en la competencia Protagonistas de novela en 2002.

Para celebrar los 10 años de NBL, el reality le dio una segundo oportunidad a pasadas concursantes en la competencia. En esta temporada, Nuestra Belleza Latina se convirtió en Nuestra Belleza Latina VIP. Osmel, Jacqueline y Daniel fueron quienes tuvieron la difícil tarea de escoger entre las mejores concursantes de las pasadas competencia.

Después de diez temporadas como juez, Osmel Sousa se despidió de NBL. “Osmel Sousa no estará afiliado a Nuestra Belleza Latina, el reality producido y transmitido por Univision, ya que su perfil no va acorde con la nueva línea editorial del show. La edición 2018 de NBL buscará a la mujer hispana en EE.UU. que rompe con los estereotipos de belleza″, según reportó Más VIP.

El productor de NBL, Nelson Ruiz dijo a los medios en ese tiempo: “No tapemos el sol con un dedo. Él siempre ha buscado dentro de los parámetros de belleza, las tallas perfectas y esa era la línea editorial que antes tenía el show. Ahora no necesariamente iba a ser el impacto aquí, no iba a ser coherente, ni para él ni para nosotros. Así que yo creo, que necesitaba en este momento, no participar. De hecho lo dijo Osmel en un programa de El Gordo y la Flaca, donde le hicieron la misma pregunta y su respuesta fue ” pues ahí no tengo que estar”.

¿Quiénes fueron los jueces de Nuestra Belleza Latina 2018?





Andrea González cautivó a El Dasa y a los demás jueces de Nuestra Belleza Latina con este baile | NB La exótica danza de esta venezolana dejó boquiabiertos a todos los jueces, pero sobre todo al cantante de regional mexicano, quien no le quitó lo ojos de encima ni por un segundo. #NBLaudiciones #ElDasa #NBL2018 #NuestraBellezaLatina SUSCRÍBETE: bit.ly/NBLSuscribete Visita el sitio oficial: nuestrabellezalatina.com Síguenos: FB: facebook.com/NuestraBellezaLatina IG: instagram.com/nuestrabellezalatina/ TW: twitter.com/nuestrabelleza 2018-09-25T16:30:33Z

En la onceaba temporada de Nuestra Belleza Latina, los jueces fueron Jomari Goyso, Denise Bidot. Giselle Blondet y El Dasa.

Jomari Goyso es crítico de alfombras rojas y además trabajó para L’Oreal por siete años.

Denise Bidot nació en Florida, su madre es puertorriqueña y su padre de Kuwaití. es una modelo de talla grande que ha participado en pasarelas de New York Fashion Week desde 2014. Y ha modelado para Target, Old Navy, Lane Bryant, Nordstrom y Forever 21.

El Dasa es un cantante de música regional mexicana. A los 15 años, el mexicano se convirtió en el vocalista de la Banda Costa Azul.

Giselle Blondet es una actriz y presentadora puertorriqueña. Ella fue la conductora de NBL por siete años.

Esta fue la primera vez que NBL tuvo cuatro jueces y el enfoque de ellos fue totalmente diferente a las pasadas temporadas. En el 2018, los jueces se pusieron la meta de buscar a una mujer auténtica ‘sin tallas, sin límites y sin excusas. Como jurado, Denise dijo estar “súper orgullosa de estar aquí representando a la mujer latina con curvas, moderna, que no necesita que nadie le diga ‘no’, porque el ‘yes’ me lo digo yo”.

Mientras que El Dasa y Jomari le pusieron honestidad al show con sus críticas. “Todos los jueces siempre me han querido al principio pero luego a la segunda gala ya no me hablan…no sé porque”, dijo Jomari en 2018.

Después de ser la presentadora en siete temporadas, Giselle regresó al programa pero como jurado. En 2020, durante una entrevista en el Break de las 7, Giselle recordó cuando tuvo una discusión con Alicia Machado, cuando fue jurado. Giselle contó que en ese entonces una concursante “Angie no pasaba por su mejor momento, no se sentía contenta con su peso. Yo creo que la ansiedad hizo que engordara un poquito y se sentía incómoda. Entonces Alicia hizo un comentario. Ya había hecho varios comentarios y cuando estamos en el ensayo y ella le dice como que básicamente estaba perdiendo el tiempo, me enojé mucho…No pude controlarme como la mamá de los pollitos. Fui a defenderla y ahí tuvimos un intercambio de palabras, pero todo se resolvió”. La cosa no llegó a más y tanto Giselle como Alicia mantienen una buena relación. “Yo quiero mucho a Alicia, son cosas que ocurren”, finalizó Giselle.

Lo cierto es que en esta temporada los cuatro jueces rompieron esquemas y marcaron la diferencia al desterrar la línea demasiado fina que había las temporadas anteriores.

¿Quiénes son los jueces de Nuestra Belleza Latina 2021?

Adal Ramones, Gisselle Blondet, Jomari Goyso y Daniella Álvarez son los jueces de la 12a temporada de Nuestra Belleza Latina 2021.

Jomari Goyso es el copresentador de Sal y Pimienta.

Daniella Álvarez es una modelo colombiana que se llevó el título de Miss Colombia 2011 y representó a su país en Miss Universo 2012.

Adal Ramones es un presentador de televisión y cómico.

Giselle Blondet fue la presentadora del reality Gran Hermano USA, de la cadena Telemundo en 2016.

En la 12a temporada, el jurado de Nuestra Belleza Latina busca la belleza 360 en las participante. “Precisamente este año estamos buscando la belleza 360, la belleza integral, la belleza completa, la belleza que va más allá de los estereotipos físicos o los que conocemos como convencionales en la vida. Entonces, que recuerden sacar siempre esa autenticidad, esa originalidad, porque es la forma que cada uno tiene para marcar la diferencia y sacar cualquier expectativa adelante”, comentó Daniella Álvarez a Hola!. “Lo que mejor pueden tomar de mi experiencia es mi testimonio de vida, mi ejemplo. Darse cuenta por sí mismas de que a veces nos pueden faltar cosas de uno mismo, tan importantes como una pierna y que a veces se puede conquistar el éxito. Y se puede conquistar cualquier meta que uno se proponga en la vida y que el ejemplo de eso soy yo. Con esta forma de ser auténtica y fantástica, pueden sacar cualquier cosa adelante”.