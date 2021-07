¿Quiénes fueron los jurados de la novena temporada de Nuestra Belleza Latina?

Francisca Lachapel se alzó con la corona del reality show Nuestra Belleza Latina en la novena temporada del programa de Univisión, que se llevó a cabo entre el 18 de enero del 2015 hasta el 12 de abril.

Pero junto a la guapa dominicana, considerada una de las reinas más queridas y consentidas que ha dado Nuestra Belleza Latina, una vez más fueron los jueces los que se robaron el show.

Y en aquella ocasión, el panel de jurados del certamen de Univisión, estuvo otra vez presidido por el famoso Osmel Sousa, considerado toda una figura y un emblema en Nuestra Belleza Latina, quien con sus comentarios y su aprticular estilo de decir las cosas, generó odios y amores entre las concursantes y los televidentes.





Y como reemplazo de la silla de la ex Miss Universo Lupita Jones, quien esta vez no participó en la mesa de jueces de Nuestra Belleza Latina, en la novena temporada del reality invitaron a otra exreina mexicana: Jacky Bracamontes.

La ex Miss Mexico, quien además de ser actriz se desempeña como conductora de televisión, le puso un toque de ternura y buena vibra a la mesa de jueces de la novena temporada, y fue de las favoritas de las participantes.





Y a diferencia de versiones anteriores del show, en el 2015 el tercer juez no fue un galán de telenovelas, como solía ser el caso, puesto que ocuparon actores como Julián Gil, Jorge Aravena y Jencarlos Canela, sino que en esta ocasión el elegido fue el fashionista Jomary Goyso.

El guía de la moda de y estrella de la pantalla chica en asuntos de imagen y estilo, le imprimió un toque único a la versión de Nuestra Belleza Latina, no solamente con sus consejos y comentarios sobre los looks de las jovencitas, sino que de paso ocupó el puesto de Lupita Jones, en las sonadas peleas con Osmel Sousa.

A lo largo del reality, en aquel año, Jomary y Osmel se enfrascaron en momentos de discordia, donde cada quien sacaba a flote sus credenciales, y Jackie Bracamontes tuvo que fungir como intermediaria para frenar los encontronazos, que resultaban divertidos.





Aunque la decisión final de la ganadora del show fue tomada, como suele ser desde el inicio del certamen, por la votación del público, que en esta ocasión apoyó a Francisca Lachapel con casi el 50 por ciento de los votos, dejando a Nathalia casco en segundo lugar, el jurado compartió la decisión.

Javier Poza y Chiquinquirá Delgado fueron los presentadores de la novena temporada de Nuestra Belleza Latina.





Catherine Castro, otra de las grandes favoritas, fue nombrada como tercera en la competencia, mientras que la dominicana Clarissa Molina, quien eventualmente ganó la corona en el certamen Nuestra belleza VIP, ocupó el cuarto lugar. La mexicana Mariana Torres fue quinta y la dominicana Geisha Montes De Oca, fue sexta.