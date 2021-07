¿Quién fue la ganadora de la Novena Temporada de Nuestra Belleza Latina?

En el 2015 se llevó a cabo la novena temporada del reality show Nuestra Belleza Latina, uno de los programas más exitosos de Univisión, que el próximo mes de septiembre regresará a la pantalla, y en esa ocasión la ganadora fue Francisca Lachapel.

La joven dominicana desde el inicio del show se robó el cariño y la popularidad del público, que la coronó como la nueva reina de Univisión en ese año.

Francisca Lachapel se echó a todo el mundo al bolsillo, no solamente con su graca y belleza y su enorme carisma, sino que además se salió del molde de las típicas reinas de belleza, con su interpretación de Mela la Melasa, personaje que la ayudó a brillar todavía mucho más.





Play



Francisca Lachapel fue coronada como la nueva reina de Nuestra Belleza Latina 2015 Después de recorrer un largo camino, la concursante dominicana fue coronada como la reina de Nuestra Belleza Latina. Nuestra Belleza Latina: la búsqueda de la latina más bella de Estados Unidos. Presentado por: Chiquinquira Delgado, Javier Poza Jueces: Osmel Sousa, Jacqueline Bracamontes y Jomari Goyso SUSCRIBETE!: bit.ly/NBLSuscribete Síguenos en Facebook: facebook.com/NuestraBellezaLatina Síguenos en Twitter: twitter.com/nuestrabelleza… 2015-04-13T03:29:11Z

La reina dominicana fue proclamada como la vencedora de la novena temporada de Nuestra Belleza Latina, tras superar a Nathalia Casco, originaria de Honduras, quien fue elegida en segundo lugar, en una de las decisiones más aplaudidas de los últimos tiempos.

Francisca Lachapel recibió la corona de la reina saliente, Aleyda Ortiz, de Puerto Rico, quien conquistó el título un año atrás de ese momento.

Esta vez, a diferencia de ediciones anteriores, el fallo final no fue anunciado por el presidente del jurado Osmel Sousa, como solía ser costumbre, sino que fue el presentador del certamen, Javier Poza, quien al lado de Chiquinquirá Delgado mencionó la decisión del jurado.

“El público y el jurado han decidido, con un 42.8 por ciento de los votos que la nueva reina de Nuestra Belleza Latina es Francisca Lachapel”, dijo el presentador mexicano, haciendo que la audiencia saltara de emoción, al igual que el resto de las concursantes





Play



Francisca Lachapel se coronó como la novena reina de Nuestra Belleza Latina La dominicana cautivó con su talento y su carisma al público durante la competencia, y por su simpatía logró llevarse la corona a su país. SAL Y PIMIENTA [Show Description] (the same for all videos) Un show dedicado a los chismes, a la farándula, al espectáculo y todo lo relacionado con el entretenimiento. Presentado por:… 2015-04-13T05:09:05Z

El tercer lugar de la competencia fue para la delegada de Puerto Rico, Catherine Castro, mientras que en cuarto y quinto lugar quedaron respectivamente la dominicana Clarissa Molina y la mexicana Mariana Torres.

El sexto lugar fue para la también dominicana Geisha Montes De Oca.

El resto de las 12 semifinalistas que se disputaron la corona en la Mansión de la Belleza, en Miamo, lo integran Cynthia Pérez, Lisandra Silva, Bridget Ruiz, Gloricely Loug, Nadyalee Torres y Anayeli De Santiago.





Play



Nuestra Belleza Latina 2015 x04 Reality Show televisado por Univision. 2018-03-19T22:15:21Z

Desde su triunfo como Nuestra Belleza Latina, Francisca Lachapel se convirtió en una de las presentadoras de televisión más queridas de la pantalla latina, especialmente en su rol de animadora de Despierta América.

Por estos días la exreina de belleza debutó como mamá, al lado de su esposo actual, Francesco Zampogna, con quien se casó, tras separarse de su primer marido, que la impulsó a competir en Nuestra Belleza Latina en el 2015.

La Novena edición de Nuestra Belleza Latina se llevó a cabo entre el 18 de enero del 2015 hasta el 12 de abril, cuando Francsca Lachapel se llevó la corona.