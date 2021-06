¿Quiénes fueron los jurados de la tercera temporada de Nuestra Belleza Latina?

Por Nuestra Belleza Latina han desfilado cientas de concursantes en las 11 temporadas que el reality show de Univisión ha desarrollado desde el 2007, cuando se estrenó el certamen.

Y junto a las jovencitas que han pasado por allí, movidas por el sueño de conquistar el tan anhelado título, también han jugado un papel importante los jueces del reality, encargados de guíar a las participantes y de ir armando el camino para que a la final lleguen las chicas más completas.

Y aunque Osmel Sousa ha sido mayormente el presidente de la mesa de jueces desde el inicio de la competencia de Univisión, ha habido cambios entre los jueces y han estado galanes de telenovelas que le han puesto un toque especial al evento, con sus comentarios y consejos.





Nuestra Belleza Latina 2009- Episode 5 Por favor les pido que me perdonen por la demora, lamentablemente YouTube no me deja subir la gala 4 que es la eleccion de las 20 finalistas. Pero bueno esta es la gala de la eleccion de las 12, "disfruten" 2018-05-02T02:01:00Z

Y en la tercera temporada de Nuestra Belleza Latina, donde salió vencedora la cubana Greydis Gil, el grupo de jurados estuvo compuesto por un equipo de lujo.

Junto al llamado Zar de la Belleza, en la edición del show del 2009, estuvo nuevamente, por segundo año consecutivo, la ex Miss Universo, Lupita Jones, quen le imprimió ese toque de reina a la gala, y además pisó el certamen uno de los actores más queridos de aquella época.

Se trató del galán de telenovelas Jorge Aravena, quien jugó un rol destacado en el certamen, con comentarios que aunque fuertes, no solían ser tan descarnados como los que emitía Osmel Sousa.

Jorge Aravena supo consentir y cuidar a las chicas que se pelearon la corona de NBL, pero al mismo tiempo mantuvo un tono de exigencia alto, tal y como el impuesto por su compañera de mesa de jueces, Lupita Jones y Osmel Sousa.





Nuestra Belleza Latina 2009- Episode 3 2018-03-02T03:16:55Z

La tercera temporada de Nuestra Belleza Latina se realizó entre el 1 de marzo y el 17 de mayo, y fue una de las más vistas y exitosas de toda la historia del show de Univisión.

Además de las entretenidas “peleas” que se volvieron parte del certamen, entre los miembros del jurado, principalmente protagonizadas por Lupita Jones y Osmel Sousa, quienes siempre salían con todo tipo de comentarios y dardos que incluso hicieron pensar que se llevaban mal, (algo que no es verdad) las chicas con sus roces pucieron sazón al programa.





NBL Bikinis 2009 A great bikini parade from the 2009 Nuestra Belleza Latina show. Really tight bikinis!!! 2010-07-30T19:41:04Z

Tras el triunfo de la cubana Greydis Gil, la mexicana Marycarmen López, fue elegida como primera finalista, mientras que la ecuatoriana Catalina López, ocupó el tercer lugar.

Aquí te presentamos varios videos de aquella gala que aun muchos fans de Nuestra Belleza Latina mantienen intacta en sus memorias.