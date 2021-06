¿Quién fue la ganadora de la segunda temporada de Nuestra Belleza Latina?

Univisión le apostó desde el 2007 a un nuevo formato en los programas de televisión, con el lanzamiento de Nuestra Belleza Latina, un reality show en el que jóvenes latinas de Estados Unidos competían por un premio de más de $200,000 dólares y un contrato para trabajar con el canal hispano.

Y en el 2008, Alejandra Espinoza coronó a Melissa Marty como la ganadora de la segunda temporada de Nuestra Belleza Latina.

La bailarina de ballet, nacida en Puerto Rico, encantó al jurado del show, integrado por el Zar de la belleza, Osmel Sousa, la ex Miss Universo Lupita Jones y el actor de telenovelas, Julián Gil, desde el principio, gracias al altísimo nivel y entrega que mostró desde el primer capítulo.





Osmel Sousa y Lupita Jones no paraban de elogiar gala tras gala la excelente concursante que era Melissa, cuyo triunfo no sorprendió a los televidentes, que le mostraron su apoyo con mayoría abrumadora.

El segundo lugar fue para la hoy esposa del cantante Prince Royce, Emeraude Toubia, otra de las grandes favoritas de la segunda temporada para alzarse con la corona.

Dayami Padrón, fue elegida en el tercer lugar, Zoila Ceballos, en el cuarto puesto, Leticia Castro fue quinta y la colombiana Manuela Arbeláez terminó de integrar el grupo de seis finalistas.





Después de su triunfo, Melissa Marty trabajó con Univisión y se convirtió en modelo de algunos programas y viodeclips, y después se mudó a Los Ángeles, donde persigue desde entonces una carrera como conductora de televisión y actriz.

En una entrevista con People en español hace más de 2 años, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2008, reveló que haberse alzado con el triunfo en ese programa, le cambió la vida.

“Ganar Nuestra Belleza Latina fue la puerta que necesitaba para dar el primer paso y empezar a trabajar en lo que estudié, a desarrollarme como presentadora y como talento de televisión”, comentó la exreina de belleza a la citada publicación, donde describió su logro como una llave.





“Te abre la puerta con Univisión. Ahora estoy tratando de abrirme camino como actriz en Los Ángeles. La experiencia adquirida en Nuestra Belleza Latina, frente a cámaras, trabajando en televisión, entrevistando gente, te da una soltura [que] como actriz te favorece muchísimo y que mucha gente no tiene”, agregó la guapa puertorriqueña.

Y al ser interrogada sobre lo más difícil que vivió al participar el la segunda temporada de Nuestra Belleza Latina, la boricua dijo a People en español con mucha honestidad que fue permanecer centrada.





“El poder mantenerte en enfoque y en competencia a pesar de todo, es lo más trascendental para sobresalir, es el obstáculo más grande”, dijo Melissa.