¿Quiénes fueron los jurados de la cuarta temporada de Nuestra Belleza Latina?

Entre el 9 de marzo y el 23 de mayo del 2010, se llevó a cabo la cuarta temporada de Nuestra Belleza Latina, donde resultó ganadora la mexicana Ana Patricia Gámez (en aquel entonces González).

Y junto a las concursantes que se dieron la pelea por la codiciada corona del reality de Univisión, fueron los jueces quienes también brillaron como protagonistas.

En la cuarta temporada del famoso programa de televisión, Osmel Sousa, conocido como el Zar de la Belleza, volvió a fungir como presidente de la mesa de jurados, mostrando gala a gala su estilo mordaz, a la hora de juzgar a las concursantes.





Play



Ana Patricia Gonzalez, Reina de Nuestra Belleza Latina 2010 DISCLAIMER: I do not claim to own any of the content in this video, property of the respective artists, editors and producers. 2010-05-25T04:07:01Z

En esta temporada del concurso de belleza, el llamado fabricante de reinas, quien en su historial tiene decenas de coronas de sus pupilas en reinados como Miss Universo, Miss Mundo y Miss Internacional, fue mostrando desde el inicio su favoritismo por Ana Patricia, aunque también mostró su lado hacia la colombiana Carolina Ramírez, quien eventualmente ocupó el segundo lugar.





Play



Nuestra Belleza Latina Finalista Ana Patricia Gonzales Ana Patricia Gonzales es mexicana y tiene 22. Quedó seleccionada entre las 12 finalistas de Nuestra Belleza Latina 2010. Nos cuenta de su vida y lo que significa para ella ser una de las finalistas. Ver más videos de NBL en youtube.com/show?p=HJR7XmhXVuQ Watch more videos from NBL at youtube.com/show?p=HJR7XmhXVuQ 2010-04-05T15:38:43Z

Lupita Jones, regresó a la mesa de jueces y esta vez, el actor de telenovelas Jorge Aravena, quien estuvo entre los jurados de la tercera temporada, fue reemplazado por Julián Gil.

Un detalle particular que tuvo la cuarta temporada de Nuestra Belleza Latina, relacionada con los jueces que tomaron las decisiones a lo largo del certamen, fue que se mencionó a la audiencia como el llamado cuarto juez, en la etapa preliminar.

Fue precisamente el voto del público el que definió dos de los cupos que completarían el grupo de 12 semifinalistas que fueron a vivir a la Mansión de la Belleza.

Otro punto destacado fue que cada una de las ganadoras de los llamados retos que se realizaron semana a semana, se echó al bolsillo $10,000 dólares.

Ana Patricia se alzó con el primer lugar, tras conquistar la mayoría de votos del público, que también fungieron como el juez final, que con sus votos dio la corona.

El presidente del jurado, Osmel Sousa anunció que la colombiana Carolina Ramírez, había contado con el 18% de apoyo del público, en una muy reñida competencia con Ana Patricia, quien finalmente se llevó el 25.4% de los votos.

Las otras concursantes que se lucieron en el show y que llegaron hasta la final, por cuenta del jurado y del voto de los televidentes, fueron Tatiana Delgado, de Puerto Rico, quien ocupó el tercer lugar, Bárbara Moros, de Venezuela, quien estuvo en la cuarta posición, Lisandra De La Cruz, de Cuba, quedó en el puesto quinto, mientras que

Fabiola Barinas, de República Dominicana, fue sexta.