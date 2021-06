¿Quién fue la ganadora de la cuarta temporada de Nuestra Belleza Latina?

Los fanáticos de Nuestra Belleza Latina están que no caben de la emoción con el anuncio del regreso del famoso reality show a las pantallas de Univisión, el próximo mes de septiembre.

Y dentro del inmenso baúl de recuerdos y memorias que ha dejado el programa, sin duda está la cuarta temporada del show, en el que la ganadora fue la mexicana Ana Patricia González, quien tras divorciarse de su primer esposo, ahora se hace llamar Ana Patricia Gámez.

La preciosa concursante se alzó como la archifavorita desde el principio de la cuarta temporada, que se desarrolló entre el 9 de marzo y el 23 de mayo del 2010.





Ana Patricia Gonzalez, Reina de Nuestra Belleza Latina 2010 DISCLAIMER: I do not claim to own any of the content in this video, property of the respective artists, editors and producers. 2010-05-25T04:07:01Z

Ana Patricia ganó tras conseguir el primer lugar de apoyo del público, dejando en segundo lugar a la colombiana Carolina Ramírez, quien con el avance de la competencia fue abriéndose espacio y fue ubicándose entre las favoritas, no solo del público sino también de los jueces.

En la noche de coronación, el presidente del jurado, Osmel Sousa, advirtió que la consursante en segundo lugar había obtenido el 18% de la votación total de los televidentes, mientras que Ana Patricia, la ganadora, había logrado recaudar el 25.4% de los votos.





Ana Patricia recordó su primera visita a Despierta América en el 2010 Sorprendimos a nuestra Ana Patricia mostrándole el día que visitó Despierta América por vez primera, una noche después de ganar la corona de Nuestra Belleza Latina. ¡Ni ella misma se imaginaba que esta sería su casa por muchos años! SUSCRÍBETE bit.ly/20L91KL Síguenos en Twitter twitter.com/DespiertaAmeric Facebook facebook.com/despiertamerica Visita el sitio oficial univision.com/shows/despierta-america/inicio En Despierta América… 2017-06-22T16:40:58Z

Ana patricia ganó, ataviada en un vestido azul de varias sobrefaldas, en manga asimétrica, y un detalle que llamó mucho la atención es que tras su triunfo, los televidentes vieron en vivo y en directo un tremendo beso de felicitación que le dio su entocnes esposo, Fernando González, con quien la reina mexicana estuvo casada entre 2009 y 2013.





Nuestra Belleza Latina Finalista Ana Patricia Gonzales Ana Patricia Gonzales es mexicana y tiene 22. Quedó seleccionada entre las 12 finalistas de Nuestra Belleza Latina 2010. Nos cuenta de su vida y lo que significa para ella ser una de las finalistas. Ver más videos de NBL en youtube.com/show?p=HJR7XmhXVuQ Watch more videos from NBL at youtube.com/show?p=HJR7XmhXVuQ 2010-04-05T15:38:43Z

En la cuarta temporada de Nuestra Belleza Latina, se eligieron un total de 73 concursantes pre-seleccionadas, tras audiciones en Los Ángeles, California, Dallas, Miami, Chicago, Nueva York, Nueva York y San Juan, Puerto Rico, quienes se concentraron en Miami, antes de elegirse a las finalistas, quienes se disputaron la competencia viviendo en la llamada Mansión de la belleza.





Así fue la audición de Ana Patricia en NBL Osmel Sousa sorprendió a Ana Patricia con el video de su audición en Nuestra Belleza Latina. Despierta América con las más recientes noticias y lo mejor del entretenimiento: chismes, juegos, concursos, consejos útiles e invitados especiales. Presentado por: Karla Martinez, Satcha Pretto, Alan Tacher, Johnny Lozada, Ana Patricia y William Váldez. Para ver más videos… 2014-09-03T16:03:36Z

Tras su triunfo, Ana Patricia, quien se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de Univisión, ganó además un contrato con ese canal y $250,000 en efectivo y premios.

Osmel Sousa, Lupita Jones y Julián Gil, volvieron a integrar la mesa de jurados, y los resultados finales dejaron en tercer lugar a Tatiana Delgado, de Puerto Rico, seguida por Bárbara Moros, de Venezuela, Lisandra De La Cruz, de Cuba y Fabiola Barinas, de República Dominicana.





El día que Ana Patricia Gámez logró ser reina de NBL 2010 con su papá a su lado | NBL El Reencuentro Con mucha emoción Alejandra Espinoza, Giselle Blondet, Greidys Gil y Carlitos Calderón, recordaron el día de la coronación de Ana Patricia y destacaron todos los obstáculos que ha tenido que superar en su carrera. A causa del reciente fallecimiento de su padre, la conductora no pudo asistir a la emisión, razón por la cual sus… 2020-07-15T17:00:08Z

Heidy Alvarado, Rossibell Mateo, Mayra Zavala, Cynthia Piña, Indiana Sánchez y Agostina Fusari, completaron el grupo de finalistas en la cuarta temporada.

Actualmente Ana Patricia Gámez, está felizmente casada con Luis Carlos Martínez, hermano de la conductora Karla Martínez, con quien tiene dos niños: Giulietta, de seis años y Gael Leonardo, de 3.