Adal Ramones en Nuestra Belleza Latina: “Creo tener las herramientas para juzgar a alguien”

El actor, comediante y conductor de televisión Adal Ramones es una de las personalidades que formará parte del panel de jueces de la nueva temporada del reality show “Nuestra Belleza Latina” de Univision.

Conocido como una referencia de profesionalismo y entrega en la televisión mexicana, Ramones conquistará a todos los hispanos en los Estados Unidos con su irreverente sentido del humor durante su participación en la undécima temporada de “Nuestra Belleza Latina”.

“Nuestra Belleza Latina” es la segunda experiencia de Adal Ramones como juez de una producción televisiva. Anteriormente, el artista formó parte del panel de jueces del reality show “Protagonistas de nuestra tele” de la cadena televisiva RCN, en Colombia.

En una transmisión del show “Despierta América”, durante el pasado 9 de septiembre, Giselle Blondet reveló que Ramones la estaría acompañando en el panel de jueces de la nueva temporada de la competencia de belleza de Univision. Tras el gran anuncio, nosotros fuimos unos de los primeros en publicar la noticia en nuestras redes donde recibimos la reacción de los lectores. “Nada que ver con belleza, no creo que tenga el suficiente conocimiento. Con todo el respeto que se merece el señor”, escribió un usuario en la comunidad en Facebook de Nuestra Belleza Latina. Mientras otra usuaria, Aleyda Mena, comentó: “Me encanta excelente elección traer a Adal Ramones. Va hacer un buen trabajo como juez en Nuestra Belleza Latina”

Horas más tarde, el actor mexicano conversó en exclusiva con Ahora Mismo sobre su participación en el proyecto. Además le preguntamos sobre quienes no lo ven como juez en un reality de belleza. Mira la entrevista para que veas su respuesta a la pregunta que al principió no le pareció que realmente fuera la reacción de algunos lectores. Y dejo muy claro que está más que listo para formar parte de la nueva temporada de “Nuestra Belleza Latina” de Univision.

Disfruta de la primera parte de la entrevista de Adal Ramones con Ahora Mismo

Pregunta: ¿Cómo te sientes de formar parte de este gran proyecto de Univision?

Adal Ramones: “Estoy encantado, fíjate que es una emoción increíble porque es la segunda ocasión en la que soy juez de algo -risas-. Bueno, siempre ando juzgando a mis hijos, pero ahora soy juez de un reality. Pero bueno… Para reality, el de mi casa -risas-. Me encanta saber que ahora es un reality para escoger una cara fresca y nueva, que tenga talento; y tenemos muchos en donde escoger. Estoy muy emocionado de formar parte de esta mesa de jueces”.

Pregunta: ¿Qué le dirías a todos esos detractores que piensan que no eres la persona más idónea para este rol en Nuestra Belleza Latina por ser una personalidad que se inclina más por la comedia?

Adal Ramones: “Me sorprende la pregunta porque nadie sabe hasta el momento que voy a ser juez, si me estás diciendo que hay detractores; quiere decir que tienes una bola de cristal porque nadie sabe. Creo que esa pregunta si fuese tú, yo la eliminaría porque no hay manera de que nadie supiera. Pero te la contesto, si llegaran a existir personas, allí la cambio. Si llegaran a existir personas que digan: ‘Cómo Adal Ramones de juez si él estaba asignado a comedia?’, cosa que dudo que exista alguien que diga eso, alguno que otro extraviado; pero yo les diría que a final de cuenta yo produzco teatro, actúo en teatro, dirijo teatro, hago cine, produzco cine, produzco televisión, he sido conductor, he sido juez. Creo que al final de cuenta mis conocimientos desde hace muchos años, no de cuando yo empecé a trabajar en Televisa, sino mi formación desde estudiante siempre fue muy apegada al teatro y a la escena.

Yo creo tener las herramientas esenciales para poder juzgar a alguien, que tal vez, solamente vino con algo de memoria, y no hay pasta o esencia. Yo creo que tuve muy buenos comentarios cuando fui juez de otro reality show en México, y la verdad, creo que voy a desempeñar este papel aún con más conocimiento de causa, porque ya lo fui en alguna ocasión”.

NOTA: Esta entrevista fue realizada antes de que la producción de Nuestra Belleza Latina diera a conocer que Adal Ramones formaría parte del panel de jueces. Ahora Mismo fue uno de los primeros medios de comunicación en anunciar la noticia.

Pregunta: ¿Cuál es tu opinión sobre los estereotipos en los certámenes de belleza?

Adal Ramones: “Fíjate que NBL ha hecho un gran cambio, porque todos vivimos en un planeta hasta la fecha, en donde los concursos de belleza, estamos pensando en que la mujer perfecta (porque no la hay), tiene que tener ciertas medidas, cierto tamaño de hombro, con respecto a la figura o a la cadera. Yo creo que eso afortunadamente ha cambiado, me choca hablar de diversidad, aunque la idea es apoyar la diversidad. No debería haber diversidad, somos una raza humana y ya. No deben de existir comentarios acerca del color de la piel o del estilo de peinado, si es afro o alaciado, si es ojos verdes u ojos negros.

La palabra diversidad tendrá que desaparecer en algún momento para que todos seamos una sola raza humana, pero hablando de eso; en las audiciones o detrás de escenas que he visto, hay como son las mujeres: Hay de todo, la chica emprendedora, la chica que ha sufrido, la chica soñadora, la chica empresaria, la chica que es madre soltera. Hay de todo, pero con un solo objetivo: Hacer cumplir sus sueños, son mujeres emprendedoras, aunque no sean empresarias, aunque no hayan iniciado un negocio, son mujeres emprendedoras, porque están en ese empoderamiento de hacer de su vida un éxito, sin que ganen porque recordarás que solo hay una corona, así que habrá chicas que saldrán empoderadas para ser ejemplo de sus hijas o de sus sobrinas, de la calle en donde viven o de la comunidad, entonces hay un gran poder de convocatoria diverso, me choca decir esa palabra, pero hay un poder de convocatoria tal que todas las chicas que no ganen, van a impactar en su sociedad”.