¿Quiénes fueron los jurados de la temporada 11 de Nuestra Belleza Latina?

La temporada número 11 de Nuestra Belleza Latina, en el 2018, se convirtió hasta ahora en la más reciente del reality show de Univisión. Y una característica que tuvo el concurso, en el que resultó ganadora la venezolana Migbelis Castellanos, es que hubo cambios por doquier.

Además de levantar ciertas restricciones para concursar, como la edad, y tener un cuerpo esbelto, las chicas que llegaron al reality, debieron enfrentarse a un jurado que jamás había estado en el concurso, con la excepción del fashionista Jomari Goyso.

Osmel Sousa, quien durante 10 temporadad fungió como el presidente de la mesa de jueces, y quien solía lanzar todo tipo de comentarios duros y en ocasiones incluso crueles, contra aquellas participantes que no cumplían con los requisitos físicos, que según él y muchos concursos, debe tener una mujer para ser reina de belleza, fue el primer descabezado del nuevo panel.





"Eres bella tal y como eres", la audición que conmovió a los jueces hasta las lágrimas | NBL Jessica Castillo, dominicana de 29 años, emocionó a los jueces al tomar el escenario por completo con este monólogo inspirado en las presentaciones de su iglesia. Su fuerza le abrió las puertas de la mansión de Nuestra Belleza Latina.

El llamado Zar de la Belleza, quien se había convertido a lo largo de 10 años en todo un emblema en el programa y quien era objeto de odios y amores por la dureza de sus opiniones, fue revelado en el cargo.

Tampoco se llamó a ninguna ex Miss Universo o ex Miss México a que hiciera parte de la mesa de jueces, así que ni Lupita Jones, ni Alicia Machado ni Jackie Bracamontes fueron consideradas.





Exclusiva: Denise Bidot es parte del jurado de Nuestra Belleza Latina 2018 | GYF La famosa modelo talla plus, aceptó participar en el show por el cambio de formato, pues ahora la belleza no tiene que ver con las medidas. Además, confesó las cualidades que buscará en las participantes.

Asimismo, el puesto que mayormente estaba reservado en el panel de jueces para un galán de telenovelas, en la temporada 11 de Nuestra Belleza Latina, fue dado a un cantante, cambiando así todo el concepto de la labor de los jueces.

Y en un hecho nunca antes visto en Nuestra Belleza Latina, se aumentó el número de jueces de 3 a 4 miembros y se vio un relevó de posiciones, pues la querida Giselle Blondet, quien fungió como la conductora del programa en sus primeras ediciones, fue llamada para integrar el panel de jurados.





Migbelis Castellanos gana la corona de Nuestra Belleza Latina 2018 | NBL Entre lágrimas y aplausos del público, la venezolana recibió la corona de manos de Clarissa Molina. Tras ser declarada ganadora, Migbelis hizo su primera pasarela oficial como la nueva reina de Nuestra Belleza Latina.

Giselle Blondet fue la presidenta de la mesa del jurado y en el cargo de jueces en esta edición, brillaron la modelo de tallas grandes y luchadora contra los estereotipos Denise Bidot, el cantante de música regional mexicana El Dasa y Jomari Goyso

Asimismo, y por primera vez en el programa, la ex Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza, se convirtió en la conductora oficial del certamen.

Los cambios de visión en el programa, al igual que los nuevos jueces dividieron opiniones, pero al final el público quedó muy contento con la decisión, hecha por los televidentes a través de sus votos, de coronar a la venezolana Migbelis Castellanos y poner en segundo lugar a Yaritza Owen, quien ha hecho una carrera como influencer y actriz.

La temporada número 11 de Nuestra Belleza Latina también cambió de fecha y en vez de haberse dado en la primavera, esta vez transcurrió en el otoño, entre septiembre y el 2 de diciembre del 2018.

Con el lema “sin tallas, sin límites, sin excusas”, la, hasta ahora última temporada de Nuestra Belleza Latina, que regresará a las pantallas este año en septiembre, pasó a la historia no solo por la labor de los jueces sino porque allí se lucieron también Elvira Reyes, Carmen Batiz, Brenda Smith, Vanessa Romo, Migbelis Castellanos, Ceylin Rosario, Nancy Alejandre, Nobiraida Infante y Andrea Bazarte, quienes fueron las semifinalistas junto a Migbelis Castellanos y Yaritza Owens.