Osmel Sousa sobre Nuestra Belleza Latina: “No recibí más llamadas” [EXCLUSIVA]

Nuestra Belleza Latina regresa con una nueva temporada, en donde coronarán a la sucesora de la actual reina, la venezolana Migbelis Castellanos, quien se alzó con el triunfo en el año 2018, y ha hecho historia al ser la ganadora con el reinado más duradero en el reality show.

Con un formato cargado de diversidad, la nueva edición de Nuestra Belleza Latina promete coronar a una empoderada mujer que logre inspirar a todas las hispanas que hacen vida en los Estados Unidos.

La duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina llegará a las pantallas de Univision con el estreno previsto para el próximo 26 de septiembre a las 8:00 PM, Hora del Este.

Cada vez que empieza una nueva temporada, algunos fanáticos esperan volver a ver a El Zar de la Belleza. Desafortunadamente no regresa en esta nueva pero siempre se lo recuerda. Ya que el hablar de Osmel Sousa es hablar de una de las personalidades más emblemáticas en la historia del reality show de Univision. El preparador de reinas de origen cubano formó parte de Nuestra Belleza Latina a lo largo de diez exitosas temporadas.

Sin embargo, los cambios fueron irrefutables y sorpresivos en la undécima temporada del reality show de Univision. Con la búsqueda de la sucesora de Clarissa Molina, el equipo de producción de Nuestra Belleza Latina se enfocó más en una competencia con el propósito de romper con los “paradigmas o estereotipos” que han existido desde hace mucho tiempo en los certámenes de belleza.

En medio del inesperado giro de Nuestra Belleza Latina para la undécima temporada, Sousa quedó fuera del reality show al presuntamente ser una personalidad que no encajaba con lo que se estaba buscando transmitir con el nuevo formato de la producción televisiva.

En una conversación exclusiva con AhoraMismo, Osmel Sousa admitió que inicialmente estaba contemplado para formar parte de la temporada de Nuestra Belleza Latina que fue transmitida en el año 2018. Sin embargo, “El Zar de la Belleza” no fue contactado nuevamente por Univision para su participación en el reality show.

“Creo que no debo decir esto, pero lo voy a decir. Yo siempre digo, como católico que soy, que Dios me guía y me cuida. A mí me llamaron durante mucho tiempo para decirme si estaba listo, incluso el abogado de la compañía y todo. De repente surgió que no, no recibí más llamadas del productor [Nelson Ruiz Pérez], más nunca hablé con él ni lo vi, porque lamentablemente falleció, y no supe lo que pasó. Después todo cambió, cambiaron de personal, cambiaron de gente, cambiaron todos los directivos, y eso quedó así”, exclamó Sousa al referirse a su salida de Nuestra Belleza Latina.

“Yo no me sentí incómodo, triste ni nada. Yo dije: ‘Ya lo hice diez años, no voy a repetir lo mismo y lo mismo. Es mejor dejarlo así y que eso quede en la mente de la gente como una cosa divertida que pasó’, y no que la gente diga: ‘Qué aburrido, ya estamos cansados de eso’. Yo pienso que los tiempos fueron perfectos”, puntualizó el exjuez de Nuestra Belleza Belleza Latina.

Cabe mencionar que el productor Nelson Ruiz Pérez envió un comunicado a los medios antes de iniciar NBL 2018 anunciando lo siguiente: “No tapemos el sol con un dedo. Él [Osmel Sousa] siempre ha buscado dentro de los parámetros de belleza, las tallas perfectas y esa era la línea editorial que antes tenía el show. Ahora no necesariamente iba a ser el impacto aquí, no iba a ser coherente, ni para él ni para nosotros. Así que yo creo, que necesitaba en este momento, no participar. De hecho lo dijo Osmel en un programa de El Gordo y la Flaca, donde le hicieron la misma pregunta y su respuesta fue ‘pues ahí no tengo que estar'”, Y agregó, “aquí estamos buscando el talento, además de la belleza. No importa si es bajita, alta, flaquita o más rellenita. Se van a impactar desde el primer show cuando vean a una candidata que tiene 53 años, es espectacular y tiene un gran talento. Hay espacio para ella y para todas las que están participando desde los 20 a los 54 años”.

NBL 2018 regresó a la pantalla chica en el mes de septiembre. Nelson Ruiz Pérez falleció el 9 noviembre de 2019, tras perder la batalla contra el cáncer.

En la actualidad, El Zar se encuentra completamente enfocado en el proceso de producción de la segunda temporada de su reality show “El Concurso By Osmel”, cuyo estreno está pautado para el venidero mes de octubre a través de su canal oficial en la plataforma de Youtube.

Alejado de los medios de comunicación en los Estados Unidos, Osmel Sousa aseguró estar disfrutando a plenitud de las plataformas digitales para mostrarse sin ningún tipo de atadura a través de cada uno de los episodios de su propio reality show de belleza que se estrenará en las próximas semanas.

