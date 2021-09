Osmel Sousa: ¿Dónde está hoy el exjurado de Nuestra Belleza Latina?

Todos se preguntan: “¿Dónde está Osmel Sousa ahora?”. El exjurado de Nuestra Belleza Latina actualmente reside en Venezuela y se encuentra completamente enfocado en su reality show “El Concurso by Osmel Sousa”.

Conocido popularmente como el “Zar de la Belleza”, Sousa también es un influyente creador de contenido en su canal oficial en Youtube que cuenta con más de 74 mil suscriptores.

El afamado cubano se ha mantenido alejado de los medios de comunicación en Estados Unidos tras su salida del reality show “Nuestra Belleza Latina” en el año 2016.

Univision dio a conocer un comunicado de prensa en el mes de marzo de 2018 para confirmar que el hacedor de reinas no formaría parte de la undécima temporada de Nuestra Belleza Latina: “Osmel Sousa no estará afiliado a Nuestra Belleza Latina ya que su perfil no va acorde con la nueva línea editorial de NBL”.

Esto es lo que necesita saber:

Osmel Sousa fue destituido como presidente de la Organización Miss Venezuela

Después de cuatro décadas al frente de la presidencia de la Organización Miss Venezuela, Osmel Sousa fue destituido en el mes de febrero del año 2018 en medio de las reestructuraciones del certamen de belleza venezolano.

Al mando de la Organización Miss Venezuela, Sousa fue una referencia para las nuevas generaciones al lograr que siete mujeres venezolanas lograran alzarse con la codiciada corona del Miss Universo.

Asimismo, el talentoso cubano fue el encargado de preparar a las seis mujeres venezolanas que han sido coronadas como Miss Mundo a lo largo de la historia del certamen de belleza que es presidido por Julia Morley.

Osmel Sousa ha estado alejado de los medios de comunicación en Venezuela desde su salida de la Organización Miss Venezuela, mientras que en los Estados Unidos ha realizado apariciones especiales en la cadena televisiva Telemundo en el marco de las celebraciones del Miss Universo.

“El Zar” preparó a una reina de belleza para el Miss Universo 2020

Después de poner fin a su contrato de exclusividad con la cadena televisiva Venevision y la Organización Miss Venezuela, Osmel Sousa ha asesorado a reinas de belleza de otras nacionales para sus participaciones en importantes certámenes de belleza.

Previo a la celebración del Miss Universo 2020, Sousa fue el encargado de preparar a la reina de belleza argentina Alina Luz Akselrad para su participación en la edición del certamen de belleza en donde salió victoriosa la mexicana Andrea Meza.

Akselrad logró formar parte del Top 21 del Miss Universo 2020, mientras que la venezolana Mariángel Villasmil no logró entrar al grupo de semifinalistas.

Villasmil es la primera Miss Venezuela que no logra entrar al top de una edición del Miss Universo desde la salida de Osmel Sousa del certamen de belleza venezolano.

Osmel Sousa actualmente es el fundador de un reality show de belleza en Venezuela

Con la visión futurista que lo caracteriza, Osmel Sousa sigue vigente en los certámenes de belleza venezolanos.

En la actualidad, el excéntrico cubano es el fundador del reality show “El Concurso by Osmel Sousa”, cuyo propósito es encontrar a las candidatas idóneas que puedan representar a Venezuela en el Miss Charm y Miss Reina Hispanoamericana.

Previo a la noche final de “El Concurso by Osmel Sousa”, el preparador de misses visita varios estados de Venezuela con el propósito de encontrar a jóvenes que puedan tener un buen desempeño en certámenes de belleza internacionales.

Los fanáticos de Sousa pueden seguir de cerca el desarrollo del reality show a través de su canal oficial en Youtube.