Confirmado: Daniel Arenas y Daniella Álvarez son novios

Tras meses de especulación, el actor Daniel Arenas confirmó su noviazgo con la reina de belleza y futura jueza de Nuestra Belleza Latina, Daniella Álvarez. El galán colombiano realizó el anuncio en una entrevista radial con la periodista mexicana Flor Rubio.

Álvarez, conocida por haber representado a Colombia en el Miss Universo 2012, anteriormente estuvo relacionada sentimentalmente con el actor español Lenard Vanderaa, pero la pareja puso fin a su relación amorosa en el mes de mayo del presente año.

Los rumores de un posible romance entre Daniel Arenas y Daniella Álvarez surgieron a inicios del mes de agosto, esto después de darse a conocer un vídeo en la plataforma de Instagram en donde la pareja aparecía compartiendo en una reunión familiar. Sin embargo, en ese momento se negaron a ofrecer declaraciones sobre los señalamientos de la prensa.

En una reciente e íntima conversación con Flor Rubio para la emisión radial “Fórmula Espectacular”, Arenas confirmó su relación amorosa con Álvarez: “Mira yo creo que tú me conoces, que llegué a México hace once años y nunca hablo de mi vida privada, ni sentimental, ni amorosa, pero te lo voy a decir porque no tengo ni un problema. Estoy demasiado feliz, sí, somos pareja… Somos novios desde hace unos meses”.

El afamado intérprete afirmó sentirse muy agradecido por la etapa que está viviendo en el ámbito sentimental en compañía de la modelo y presentadora de televisión colombiana.

“Estamos muy contentos, la verdad. Yo creo que ella también ha respetado esa parte, de que no soy tan de contar mi vida, pero es una realidad, estamos muy contentos, es un ángel terrenal Daniella y nada, Dios me la puso en el camino y estamos en el proceso de estar felices y agradecidos con lo que estamos viviendo. Es un milagro de Dios, estamos construyendo y vamos valorando cada día”, puntualizó el galán de telenovelas durante la entrevista radial.

Daniel Arenas gritó su amor a los cuatro vientos por Daniella Álvarez

En una reciente publicación en Instagram, Daniella Álvarez se refirió a su año de reinado como Señorita Colombia como un “sueño cumplido”. Sin embargo, un comentario del actor Daniel Arenas acaparó la atención de los miles de fanáticos de la reina de belleza colombiana.

En la publicación en la plataforma digital, Arenas escribió: “Hablando de sueños, la mujer de mis sueños”.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar por parte de los seguidores de ambas estrellas: “Me encanta esta nueva pareja, los dos son afortunados”, “Me muero de amor, esto es amor bonito”, “Muy afortunada, se robó el corazón de Daniel”, “Que viva el amor bonito”, “Me llenan de felicidad, son una hermosa pareja”.

Arenas es un hombre muy reservado con su vida amorosa

A lo largo de su carrera artística, Daniel Arenas se ha caracterizado por mantener su vida amorosa completamente alejada de la opinión pública para evitar verse inmerso en escándalos que puedan comprometer sus proyectos profesionales.

En una entrevista con el show de entretenimiento “Montse & Joe” en el mes de marzo, Arenas explicó su estado civil y la razón por la que siempre ha preferido mantener sus relaciones amorosas en un bajo perfil para evitar la atención de la prensa: “Estoy solo, como siempre. Bueno, no como siempre. Las pocas veces que lo estoy (relacionado sentimentalmente con alguien), como que no lo cuento y lo guardo mucho, entonces pues la gente no se entera”.