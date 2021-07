¿Quiénes fueron los jurados de la octava temporada de Nuestra Belleza Latina?

Entre el 16 de febrero y el 18 de mayo del 2014 los televidentes de Univisión vieron domingo a domingo el desarrollo de la octava temporada del reality show Nuestra Belleza Latina, donde fue coronada la boricua Aleyda Ortíz.

Pero la guapa joven, quien era reconocida en Puerto Rico desde antes, por haber representado a la isla en varios certámenes de belleza internacionales, no fue la única personalidad que brilló en esta versión del concurso de Univisión.

Una vez más, los jueces, encargados de guíar y allanar el camino para que las chicas llegaran a la final, donde el público emitió el veredicto y eligió a Aleyda Ortíz, con sus votos, se robaron el show.





NBL Extra 10: Osmel Sousa les dio tremendo regaño a las chicas de Nuestra Belleza Latina "Tremendo regaño les dio Osmel Sousa a las chicas y se agarro 'pico a pico" con la dominicana Nabila Tapia.

En esta octava temporada de Nuestra Belleza Latina, Osmel Sousa, por octavo año consecutivo, presidió la mesa de jueces del evento, dando mucho de qué hablar.

El llamado Zar de la Belleza, no solamente se encargó de ayudar a pulir a las candidatas, sino que en más de una ocasión tuvo que intervenir con mucho carácter, para llamar al orden, como ocurrió en una ocasión de cara a las finales, donde las participantes se fueron encima de la cubana Alina Robert, una de las favoritas de el cubano venezolano.





Alicia Machado salió echando chispas del estudio de Nuestra Belleza Latina La reina de belleza no se quedó callada frente al presidente del jurado y luego salió muy molesta.

Cabe destacar que en esta versión de Nuestra Belleza Latina, se cambió un poco el formato, y las ex Miss Universo Alicia Machado y Denisse Quiñones, hicieron parte del show en calidad de coaches de los dos equipos en que se dividieron las concursantes, y allí el presidente del jurado también se enfrentó con ellas.





Osmel Sousa ya llegó a las audiciones de Nuestra Belleza Latina en Puerto Rico El zar de la belleza, Osmel Sousa, ya llegó a Puerto Rico junto a la reina Aleyda Ortiz a encontrar a las chicas más bellas para Nuestra Belleza Latina 2015.

Además de Osmel Sousa, la mesa de jueces de la octava temporada de Nuestra Belleza Latina contó además con la participación de la ex Miss Universo Lupita Jones.

Y en representación de los galanes de novelas que suelen formar parte de la mesa de jurados, en esta ocasión, el puesto de Julián Gil fue reemplazado por Jencarlos canela, quien a pesar de debutar en su rol de juez en eventos semejantes, pudo hacer un trabajo digno de aplaudir.

Además de orientar a las chicas, el actor y cantante fue el encargado de entrenarlas en la parte vocal.





Jencarlos Canela tocó un poquito y puso nerviosas al team Denise Las concursantes del equipo de Denise Quiñones aprendieron de dos grandes pero se pusieron nerviosas cuando el profesor fue Jencarlos Canela.

El reality concluyó con Aleyda Ortiz, coronada por la salvadoreña Marisela Demontecristo, Josephine Ochoa, como primera finalista, la polémica Nabila Tapia, en tercer lugar y Aly Villegas, en cuarta posición.

El quinto lugar fue para la cubana Alina Robert, mientras que María Elena Anaya, fue sexta.