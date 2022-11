Chelly Cantú reflexiona sobre los primeros eliminados. ¡Entérate que dijo!

Chelly Cantú, la hermosa y carismática copresnetadora del programa deportivo Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial comenta sobre los primeros eliminados de esta séptima temporada. Lilian Duran, José Kuthy, Cynthia Castillo y Aldo De Nigris todos del equipo azul [Contendientes] han sido los primeros en abandonar la competencia, algo que pone a la exgimnasta triste.

Azules eliminados

“Los primeros 4 eliminados de la competencia, sin duda…triste la despedida de tantos azules. Cada uno de ellos se superó en el tiempo que estuvo en Exatlon” comentó Chelly en un post en su página oficial de Instagram.

Los Contendientes [Azul] han perdido cuatro de sus atletas en las eliminaciones. Lilian Duran fue la primera en decirle adiós, ella se enfrentó contra Marizol Landazuri del equipo de los Famosos [Rojo]

“Lilian mejoró su puntería y logró hacer su victoria,” describe Chelly a Duran.

“José se recuperó notablemente de su hombro y pudo regresar a la competencia, aunque no fue suficiente tiempo 😕” continua Chelly. El entrenador personal se lesionó su hombro en el primer circuito de la temporada y estuvo afuera de las arenas de Exatlón un par de semana antes de integrarse de nuevo a su equipo y luego fuese eliminado por el boricua Iván Fernández.

La mamá de tres, Cynthia Castillo, fue la tercera eliminada de la temporada y al igual que Lilian Duran, se enfrentó contra la ecuatoriana de Nueva York, Marizol Landazuri. “Cynthia fue mejorando su puntería, velocidad, agilidad y demostró que puedes dar todo por tus hijos a pesar de la distancia,” añadió Cantú.

“Aldo nos dio una increíble victoria frente a México a pesar de no se el mejor en % y efectividad, eso habla de que no necesitas ser el mejor para ser el mejor,” escribe en su mensaje Chelly. Aldo De Nigris fue el atleta más reciente del equipo Azul que se despidió de la temporada al ser eliminado por ‘La Torre Boricua” Iván Fernández.

Cantú fue la primera mujer en ganar Exatlón Estados Unidos y hoy en día forma parte de la familia de Exatlón como comentarista del programa.

El mensaje de Chelly continua “¿Que creen que les falto a estos guerreros para que quedarse en la competencia? ¿Que creen que les hace falta a los azules? ¿Que creen que tienen los rojos que los azules no? ¿Cual es su opinión al respecto de todo esto?” Y las opiniones de los fans no se hicieron de esperar.

Todos quieren opinar

“sinceramente, no veo que los rojos tengan algo que los azules no tengan. el equipo azul los caracteriza su humildad por eso siempre pase lo que pase apoyare al equipo azul. durante las ultimas semanas los azules han demostrado que pueden contra los rojos y hasta mas todavia. No entiendo que pasa los dias de eliminación. Espero que lleguen refuerzos azules porque esta demasiado desnivelado. la salida de Aldo fue demasiado injusta. Aun no lo puedo creer.💙💪🏼 La final sera AZUL💙” comentó una fiel seguidora del equipo de los Contendientes, mientras otra defiende a los Famosos. “Señores Aldo dijo muy claro q se quería ir de la competencia pues bien pA fuera 👉 eso lo dijo el muy claro así q vamos Rojos 💋teem Rojo ❤️

No cabe duda que los cuatro exparticipantes dieron el todo por su equipo. ¿Cuál team le dirá adiós al integrante de su equipo la próxima semana? Déjenos saber en los comentarios su opinión.