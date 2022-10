Exatlón EEUU, ¿Una competencia de amor?

La competencia más feroz del planeta Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial se está poniendo cada día más caliente y no es por los nuevos retos y circuitos de esta séptima temporada, es que al parecer cada semana hay nuevos romances entre los atletas. Muchos de los jugadores no solo vinieron a ganar, pero también parece que vinieron a buscar su media naranja.

Aldo Y Azul

La muñeca de hierro Azul Grantón y el mexicano Aldo De Nigris están dando de qué hablar. A los dos se le ha visto pasando mucho tiempo juntos y hasta ejercitando solitos. Todavía no se ha confirmado el romance entre ambos, pero como vemos Aldo no es único que quiere conquistar a la deportista de Argentina.

¿Azul Y Aarón una linda amistad o algo más?

Al igual que Aldo, Aarón Matos el venezolano de Miami, también le ha puesto ojo a la influencer Azul. Los dos se han visto muy cariñosos compartiendo hasta abrazos, pero aparentemente Azul se está sintiendo un poco incómoda con el atleta. En un clip en la página oficial de Exatlón de Instagram, la Contendiente se expresó de esta forma al hablar de Aarón y sus abrazos. “Aarón, la verdad es que es una persona bastante cariñosa, yo también lo soy. Y le dije que a mí me gusta abrazar a la gente y él siente lo mismo, pero hay un límite, y él creo que a veces no lo respeta.”

Y con ese comentario los fans fueron a la defensa de Aarón. “El es cariñoso y no veo que con eso le falte al respeto, sé que aveces es incómodo pero como a ella le gusta Aldo jiji se siente nerviosa” comentó una seguidora en la página de Facebook de AhoraMismo. “Y azul con esos abrazos!!!! 🙄🙄🫣 pues no los abraces pq sabes q ellos sienten algo pues es q ella busca, osea nada de santa es 🤦” cuenta otro seguidor.

Esteban y Alejandra, ¿Un amor entre gemelos?

Lilian Duran, la primera eliminada de Exatlón en exclusiva, habló con AhoraMismo del supuesto romance entre Esteban y Alejandra.

“Pues no, más pongan atención que puede haber más parejitas por ahí,” comenta Lilian. “No, no de hecho, pues creo que hasta se ven bonitas parejas porque si te fijas los dos tienen gemelos. “Ale tiene una gemela, Esteban tiene un gemelo. Y dentro de la casa ósea a mí se me hacía como que bien curioso, como que siempre estaba muy atento y ella también es como de carácter muy fuerte, pero le encantaba que [él] estuviera ahí. Pongan ojo.” Añadió la entrenadora personal.

Hasta el propio hermano de Esteban, Douglas, quien es del team de los Famosos, soltó la bomba con sus compañeras de equipo sobre su hermano y Alejandra.

“Eso yo ya me lo sabía” entre risas, comenta Catherine en un clip de Telemundo.

Los seguidores del programa dicen que están ahí para competir y no para enamorarse

“Eso no debería estar pasando en la competencia, ese no es en propósito si no las competencias. Debe haber respeto y distancia de todas las partes, no sé empañen los deportes con acciones inadecuadas. Hay que tener madurez y autocontrol de las acciones. Chicos a lo que vinieron lo demás pa’la calle,” cuenta un seguidor mientras otro comenta “Sería bueno que se enfoquen en la competencia y practiquen y aporten puntos”

¿Cuál será la próxima parejita que saldrá de Exatlón? Déjenos saber qué piensas en los comentarios.