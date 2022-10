¿Azul Granton de Exatlón EEUU tiene novio?

Azul Granton es una de las atletas de la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial. La influencer y modelo argentina forma parte del equipo Contendientes[Azul]. Desde el primer día del reality deportivo se ha visto que la chica ha llamado la atención de dos chicos en la competencia.

Azul se ha destacado como una de las mujeres más fuerte de su equipo, recibiendo un 41% victorias la segunda semana del programa. La bella deportista también ha recibido atención de dos de sus compañeros, quienes al parecer se quieren ganar el amor de la Argentina.

¿Azul Granton tiene novio?

Hasta donde se sabe, Azul Granton está soltera. Pero lo que si se sabe es que mantuvo un romance con un chico llamado Matías Ochoa, quien conoció en otro reality show. Matías Ochoa, quien también es Argentino, participo con Azul en ‘Guerreros México’ pero tras tres años de noviazgo la pareja decidió separarse. En una historia compartida en su página oficial de Instagram Azul cuenta “Sí amigos, Matías y yo terminamos nuestra relación ya hace un tiempo, pero aún no estaba lista para contárselos. Realmente tengo el corazón partido en mil pedazos, y cuando creía que ya no podía romperse más, me lo vuelve a partir en mil. Hay cosas que ya no tienen solución ni perdón. Por respeto y valor a mí misma decidí terminar lo que teníamos, espero que lo entiendan, y espero poder recuperarme lo antes posible de esto y salir adelante. Estoy destruida realmente, pero soy fuerte”

Azul Granton vs. Aldo Tamez De Nigris

El guapo mexicano Aldo y Azul han causado rumores de romance. Y es que han formado una relación de amistad muy bonita entre ellos. En videos compartidos en las redes sociales, se puede apreciar Azul y Aldo ejercitando juntos y hasta él poniéndole medicamento en la espalda a la atleta.

“Uy noo los veo y los amo me encantan juntos 😍 espero se hagan novios ❤️” “Azul eres muy hermosa por dentro y por fuera , te mereces lo mejor del mundo…..💫” son algunos de los comentarios de apoyo hacia De Nigris y Granton.

Azul Granton vs. Aarón Matos

Por otro lado, Aarón Matos quieren conquistar a la modelo.“¿Ah no puedo creer, me estás dando vuelta tú? Ay, esa es tu manera de conquistar.” Le responde la influencer a Matos. Sonriendo y en charla, Aarón le contesta “No, no. ¿Ah quieres que te conquistes o qué?”

“No, pero a mí no me pasa. Vos vez fantasmas donde no los hay.” Continúa Azul

“Eso es lo que me estás tratando de decir” le contesta el deportista Aarón

“No es que realmente no pasa nada. No sé qué quieres que pase” le dice Azul

En una conversación con la Dra. Isabel, la cual vio a Aarón plantarle un beso en la mejilla a Azul mientras leía su libro, Granton le cuenta “No me gusta él. Yo siento que lo quiero como un amiguito” fueron las palabras de Azul al describir lo que siente por el venezolano Aarón Matos.

No cabe duda alguna que el amor le está tocando en la puerta a Azul Granton. ¿Le dará una oportunidad al mexicano Aldo De Nigris? Déjenos saber en los comentarios.