EXATLON EEUU: José Kuthy segundo eliminado de la competencia 

El equipo de los Contendientes [Azul] ha perdido otro miembro de su grupo. La máquina guerrera José Kuthy fue el primer hombre eliminado del team azul.

El nutricionista de San Francisco, California, se lesionó su hombro en el primer circuito de la temporada [picadero de carros] lo cual tuvo que permanecer fuera del juego por varias semanas

“Se le salió el hombro”, fueron las palabras del equipo de producción mientras se acercaban hacia Kuthy ayudarlo. Entre gritos se puede ver a José adolorido y con un corte en la nariz. José se vio frustrado al no poder participar.

El mexicano de 26 años de edad estuvo en el banquillo mientras su equipo competía.

“La verdad tengo mucha impotencia… perdón (por llorar), porque cuando vine a esta competencia le prometí a mi familia y a mi novia dejarlo todo. Y la verdad es que cuando pasó eso (la lesión), lo primero que dije fue: ‘ya valió, ya valió’. Todo lo que he luchado para estar aquí por… no quiero decir mala suerte, porque siento que es una prueba que me están poniendo allá arriba para levantarme más fuerte que nunca”

Kuthy tuvo el apoyo de su bella novia Sam Del Toro y en una entrevista exclusiva con AhoraMismo la modelo cuenta “Me dolió mucho ver su lesión, pero yo sé que es un guerrero y que no se da por vencido fácilmente, también sé que es un hombre muy fuerte y le echará ganas para recuperarse de esa lesión y tengo fe en que estará de vuelta mucho más fuerte porque aún le queda ¡muchísimo que dar!”

Kuthy tuvo que enfrentarse contra el Puertorriqueño Iván Fernández en un duelo que sin duda alguna fue uno de los más intensos esta temporada. Iván dominó el duelo y gano, quedándose una semana más con su equipo [Famosos].

Entre lágrimas, Kuthy agradece y abraza a los del equipo rojo, quienes fueron a brindarle apoyo. Con un mensaje en su Instagram Jose dice “Buena victoria 💪🏻 siempre aprendiendo en el proceso…..y con la frente en alto….me quede o me vaya siempre estaré agradecido por conocer a tan extraordinarios seres humanos y por poder tener esta experiencia 🙏🏻 GRACIAS DIOSITO @exatlonestadosunidos #exatlonestadosunidos #exatlonedicionmundial”

Los atletas de ambos equipo reconocieron el esfuerzo de Kuthy esta temporada y con aplausos y abrazos se despidieron del deportista. Los que también reconocieron el esfuerzo del nutricionista fueron los fans del programa deportista, quienes tomaron las redes sociales para seguir brindándole apoyo.

“Soy de los Famosos pero desde que vi jugar a Kuthy me di cuenta que era un buen competidor lastima que se lesiono y no pudo dar un 100 por ciento. Lo hiciste muy bien en otra ocasión será tu tiempo 👏🏻👏🏻👏🏻”

Los Contendientes no se rinden

Por otra parte, el equipo Azul [Contendientes] solo tienes a 8 jugadores en su equipo, lo cual Aarón Matos cuenta “Pretendemos quedarnos 8 hasta el final. Tenemos toda la actitud para hoy ganar e ir con todo”

Sin duda alguna, el equipo azul está más fuerte que nunca. ¿Será que esta noche el equipo de los Contendientes arase con la competencia y le gane al equipo de los Famosos? No se pierdan Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial de lunes a viernes a las 7 pm hora del este por la cadena Telemundo.