Sam Del Toro, Novia de Jose Kuthy confiesa que es lo que extraña más del atleta

Con ansias los fans de Exatlón Estados: Unidos Edición Mundial esperan la llegada del reality deportivo este 3 de octubre. Esta nueva temporada traerá nuevos retos, desafíos y 20 nuevos atletas. Y uno de esos atletas que se ha convertido en el favorito de muchos es el guapo de ojitos claros, José Kuthy. El nutricionista y entrenador personal de 26 años, reside en San Francisco, California, se une al equipo de los contendientes [Team Azul].

El atleta, quien es seguido por más de un millón de seguidores en sus redes sociales, está listo para darlo toda esta temporada, y cuenta con el apoyo de su hermosa novia Sam Del Toro.

Sacrificio y esfuerzo

“Es un niño super dedicado, super disciplinado, super inteligente, y super trabajador”. aseguró la joven, en diálogo exclusivo con Ahoramismo.

En una entrevista con “La Mesa Caliente” de Telemundo Kuthy comenta sobre el apoyo que Del Toro le brinda esta temporada. “La verdad, pues al principio fue un poco difícil, pues como te digo es mi primera vez, pero gracias a dios siempre ha sido una mujer que me apoya y sabe que esto es un sueño y algo que me va a hacer crecer”.

Un apoyo incondicional

La pareja, quien se conoció en un antro en México gracias a la hermana de Sam, llevan meses creciendo juntos como novios y compañeros. Esta no será la primera vez que la hermosa parejita se separan por trabajo, pero esta vez será la más larga, tres meses.

“La verdad me hace mucha falta! Hemos estado a distancia mucho tiempo, entonces por ese lado no es algo nuevo, lo que me ha costado mucho es no tener comunicación con él. El no poder hablar con él ni saber de él es lo que para mí es muy difícil, no tanto el estar físicamente lejos” cuenta Sam.

“Me agrada, que a lo mejor al principio fue un poquito complicado, pero me entendió y es una mujer que siempre me ha apoyado. Va a ser mi porrista, va a estar ahí en la tele siempre apoyándome. Mi amor si me estás viendo te mando un besote” añadió Jose en su entrevista con La Mesa Caliente.

Del toro cuenta que “vale muchísimo la pena, aunque lo extrañe horrible porque él está cumpliendo sus sueños y trabajando por ello”. “La gente que lo conocemos realmente sabemos que es un gran hombre. ¡Tiene todo para ganar esta competencia!” continuo la modelo.

En su cuenta personal de Instagram el nutricionista le dedico un bello y largo mensaje a su amada que dice “Llego el día…..mi niña…..tantas adversidades que nos ha puesto diosito en el camino y seguimos tú y yo aquí juntos….🙏🏻 siempre luchando y siguiendo adelante…..y en esta ocasión no será la excepción…..que sepas que te amo con todo mi corazón y que te voy a extrañar como un loco ♥️ así como cuando te conocí y me volví loco por ti…..te deseo el mayor de los éxitos mi niña en este tiempo que no estaré físicamente presente para ti pero tenlo por seguro que estaré presente en tu corazón y tú lo estarás en el mío, en mi cabeza y siempre tu y tu familia estarán en mis oraciones 🙏🏻 te deseo lo mejor chiquita siempre, persigue tus sueños y tus metas….que pronto llegaré yo para perseguir los míos contigo….te voy a extrañar mucho mi hulkita guapa TE AMO!!!”

“Estoy muy, muy orgullosa de él y sé que le irá increíble en Exatlón”. Completo Sam.

Jose Kuthy junto a Isabel Junio, Aldo Tamez De Nigris, Esteban Castillo, Cynthia Castillo, Aaron Matos, Azul Grantón, Alejandra Varela, Junior Diaz y Lilian Duran del equipo azul [Contendientes] se enfrentan al equipo rojo [Famosos] quien forma parte Horacio Gutierez, Elsa Garcia, Marizol Landazuri, Estefanía Ahumada, Ivan Fernández, Douglas Castillo, Caterine Ibarguen, Selene Valera, Rafael Nieves, y Jonny Magallon este 3 de octubre a las 7 pm hora del este por la cadena Telemundo.