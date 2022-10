EXATLON MUNDIAL: ¿Quién es Aarón Matos?

La competencia más feroz de la televisión hispana, Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial está más intensa que nunca. Y es que las arenas de Exatlón están llenas de 20 nuevos atletas que lo están dando todo para poder ganar el gran premio de $200 mil dólares. Uno de esos atletas es Aarón Matos de los Contendientes [equipo azul] quien ha demostrado ser uno de los atletas más fuertes entre los hombres de su equipo. El deportista obtuvo el 50% de las victorias ganadas la segunda semana de estreno.

¿Quién es Aarón Matos?

El venezolano de 24 años de edad vive en la ciudad de Miami en la florida y es entrenador personal de CrossFit. El atleta se define como una persona honesta. “Soy una persona constante, muy disciplinada, y alguien muy fuerte” cuenta Matos.

Una familia unida

“Mi motivación más grande es poder hacer lo que sea para que estemos juntos, para que nos podamos encontrar y no separarnos otra vez.” Cuenta Aarón de su familia, la cual está separada por el momento por la situación política en Venezuela. Su hermana dice que el atleta tiene todo para ganar la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos.

“Si me gano los $200 mil dólares, lo primero que voy a hacer es traer a toda mi familia, a Miami, al doral.”

Aarón se avistó involucrado en triángulo amoroso esta temporada con la argentina Azul Granton la cual él quiere conquistar.

“¿Ah no puedo creer, me estás dando vuelta tú? Ay, esa es tu manera de conquistar.” Le responde Azul en un video del detrás de cameras que ha compartido Telemundo en las redes sociales. Sonriendo y en charla, Aarón le contesta “No, no. ¿Ah quieres que te conquistes o qué?”

“No, pero a mí no me pasa. Vos vez fantasmas donde no los hay.” Cuenta Azul “Eso es lo que me estás tratando de decir” le contesta en deportista “No es que realmente no pasa nada. No sé qué quieres que pase” le dice Azul “Eso te estoy preguntando yo a ti. Tampoco que me voy a hacer el difícil” añadió Aarón. Sorprendida y también sonriente, Azul le contesta “¿Ah sos vos que se tiene que hacer el difícil? No te puedo creer, te juro sos inteligente, sos inteligente y vos lo sabes”

Aarón se le ha visto muy cariñoso con la modelo. En un video que ha dado vuelta en las redes, el venezolano de Miami le planta un beso en la mejilla a la influencer.

“Pero no me gusta, él” le cuenta Azul a la Doctora Isabel en una conversación que tuvieron las dos atletas en privado. “Yo lo siento que lo quiero como un amiguito” añadió Granton.

¿Será que Aarón tiene todo para ganar la competencia y el corazón de Azul Granton? Déjenos saber en los comentarios. La acción completa de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial comienza a las 7 pm hora del este, de lunes a viernes por Telemundo.