EXATLON ALL-STARS: Aarón Matos rompe el silencio tras la salida de Azul Granton

‘La muñeca de hierro’ Azul Granton sin duda alguna fue una de las atletas más queridas en la segunda etapa de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas]. La bella modelo de Houston, Texas, empezó la batalla en el equipo de los Contendientes [Azul] en la séptima temporada del reality show. Desde su inicio, Azul demostró porque fue una de las favoritas entre los seguidores.

Azul se despide del programa

Desafortunadamente, Azul fue eliminada la noche del 11 de diciembre en una contundente batalla donde se enfrentó en contra de la futbolista profesional Alondra ‘Nona’ González del equipo de los Famosos [Rojos]. Con tristeza en sus ojos, Yoridan Martínez fue el primero en abrazar y despedirse de la bella argentina. Y es que aunque Azul tuvo roces con dos de sus compañeras, Ana Parra y Denisse Novoa, siempre tuvo el apoyo de sus compañeros de su equipo. Uno que siempre la apoyo y la sigue apoyando tras su salida en la primera etapa de Exatlón Estados: Edición Mundial fue el venezolano Aarón Matos.

¿Hubo Romance entre Aarón y Azul?

Aarón Matos fue eliminado en la primera etapa de Exatlón y desde su tiempo en las arenas mas feroces formó una bella amistad con la deportista y hasta rumores de romances se formaron. Algo que ambos negaron. Azul hasta considera al venezolano de Miami como un hermano.

Aarón rompe el silencio tras la salida de Azul

Matos siempre ha apoyado a su compañera de equipo y tras la salida de la deportista, Aarón rompe el silencio.

“aun nos falto mucho más por ver de ti Azulita bella, sin duda alguna fuiste siempre la mejor de todas y merecías mucho más‼️ te quiero mucho baby, y espero siempre verte triunfar💙😢” comentó Matos en la página oficial de Exatlón en Instagram

Tras la salida de Azulita los seguidores al igual que Aarón están triste por su partida y hasta dicen que fue injusta su salida.

“Muy injusta salida, debía de haber tenido su final con sus compañeros de inicio …y los all stars estar en otra temporada… muy injusto para todos que estuvieron desde el principio” cuenta una seguidora mientras otra piensa lo siguiente.

“Se despide la única azul que estuvo desde el día uno. La competidora con más pasadas en toda la 7ma temporada. Enhorabuena Azul has hecho historia en exatlon estados unidos, siendo la Argentina que más lejos ha llegado! Orgullo argentino nuestra muñeca de hierro😍👏🔥”

“No es justo, otro azul se fuera ido o Alondra. Azul a luchado mucho y se meree ser subcampiona or campiona. Yo soy team famoso ❤️ pero no es justo para Azul. Muchas bendiciones Azul eres una linda niña se va extrañar much. Azul ❤️” comentó otro seguidor.

No cabe duda que la partida de Azul se va a sentir esta semana en Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Esterallas] ¿Piensas que la salida de Azul fue injusta? Déjanos saber en los comentarios.

