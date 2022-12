EXATLON ALL-STARS: ¿Azul Granton no se lleva bien con sus compañeras?

Azul Granton la atleta que ha conquistado a los corazones de muchos de los televidentes esta séptima temporada de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas] por su sencillez y sobre todo por su aportación a su equipo de los Contendientes [Azul] todavía sigue en la mira de sus compañeras Ana María Parra y Denisse Novoa ‘La Pantera’ y es que ambas mujeres al parecer no tienen una linda amistad con la modelo de Argentina.

¿Amigas y rivales?

Ana y Denisse han tenido una bonita amistad desde antes de esta temporada de All-Stars [Todos Estrellas] algo que se nota en esta edición. En un video publicado por Telemundo ‘La Pantera’ tiene una conversación en privado con Ana Parra sobre la convivencia con Azul Granton.

Mientras, en su tiempo de descanso en la Villa, Denisse le comenta a Ana, “También puede ser que Azul, bueno tú, yo y Valeria éramos muy unidas. Estábamos todo el tiempo juntas”

“Es que Azul no sale de su cuarto” le responde en voz baja Parra a Denisse.

“Sí, si es verdad, si ella no. No doy la opción,” añadió Novoa a la conversación.

¿Qué opción es esa? Según ellas, Azul no es unida al equipo como Yoridan es al grupo de los hombres.

“Hay no Yori es un amor de veras. De veras siento que es un tipazo de verdad. Me calló increíble. Me encantó como se acopló con los chavos también ósea de una. De repente los boys ahí los cuatro”

El público sale a la defensa de Azul

Tras el comentario de Denisse y Ana hacia Granton, el público reaccionó y fue a la defensa de la atleta de Houston, Texas

“Y estás dos creídas y chismosas!!! Soy team Rojo ❤️ pero Azul tiene todo el derecho de sentirse así! Denisse ni Ana ganarán … nunca! Por ser como son”

“Todas las chicas del anterior equipo azul eran super unidas crearon una hermandad, ustedes q vienen llegando tenian q involucrarse mas con azul”

“Lo que conocemos a Azulita es que jamás asido una persona arrogante ,es noble y humilde … Azul se siente excluida porque ustedes la hicieron a un lado …”

“si te recuerdas, ella intento varias veces cuando ganaron la villa. Les digo bienvenidos acá y también con la otra casa. Ella intento y ellas fueran la que la hicieron de menos. Y eso que soy del team ❤️”

Son algunos de los comentarios de apoyo para Azul Granton en la página de Instagram de Exatlón.

¿Azul se siente amenazada?

Al menos eso es lo que piensan sus compañeras de su equipo. “Este equipo azul es muy fuerte” cuenta ‘La Pantera’ en un videoclip que fue publicado en la página de Instagram de Exatlón Estados Unidos. Ana Parra no se queda callada. “Entiendo que el cambio fue muy brusco para ella. Como que se sentía amenazadas por nosotros,” cuenta la modelo colombiana.

¿Podrán unirse en equipo las mujeres del equipo Azul? No se pierdan Exatlón Estados Unidos: All-Stars de lunes a viernes a las 7PM y todos los domingos a las 8PM hora del este por Telemundo.

VIDEO COMPLETO