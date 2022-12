EXATLON ALL-STARS: ¿Denisse Novoa enamorada de Yoridan Martínez? [VIDEO]

‘La Pantera’ Denisse Novoa ha vuelto a las arenas más feroces de la televisión una vez más en la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos. Denisse participó en el reality show en la tercera y quinta temporada y esta vez viene por el premio y el título de la ganadora. Pero ¿será que ‘La Pantera vino por el amor también?

“Yoridan es un tipazo”

Ana Parra y Denisse Novoa han formado una linda amistad tras su participación en Exatlón Estados Unidos y es en una de esas conversaciones entre amigas que Denisse y Parra hablan del atleta cubano Yoridan Martínez.

“Hay no Yori es un amor de veras” le cuenta ‘La Patera a la modelo colombiana Ana Parra.

“De veras siento que es un tipazo de verdad. Me calló increíble. Me encantó como se acopló con los chavos también ósea de una” continúa la joven atleta.

“De repente los boys ahí los cuatro” añadió Novoa.

Yoridan vino a ganar

Yoridan Martínez se unió a la primera etapa de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial como refuerzo y desde entonces ha sido una pieza fundamental para el equipo de los Contendientes. El inversionista de Fontana, California, cuenta con casi un millón de seguidores en sus redes sociales.

“A mi me encanta Yoridan…todos los chicos azules!!” y “Siii , yoridan es bonita persona 🙏🏼💕” fueron algunos de los comentarios de las seguidoras del programa hacia Yoridan.

Denisse fue expulsada de Exatlón

En la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos ‘La Pantera’ fue expulsada por rumores que violo las reglas del programa deportista. Denisse fue acusada de posesión de teléfono celular y marijuana, algo que la atleta nunca confirmó. Novoa está disfrutando de esta nueva oportunidad, aunque no cuente con el apoyo de su padre.

‘La Pantera’ cuenta qué le dijo a su papá que Exatlón es su pasión “Ya estaba en mi mentalidad, nada me va a sacar de eso [Exatlón] yo voy a hacer porque toda mi vida he dejado de ser cosas porque ‘que me ha a decir papa’”

¿Habrá romance en el futuro entre Denisee ‘La Pantera’ Novoa y Yoridan Martinez? Dejanos saber en los comentarios. Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas] comienza a las 7PM/6C de lunes a viernes y los domingos a las 8PM hora del este por Telemundo.

VIDEO COMPLETO