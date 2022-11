¿Ana Parra no está contenta con los cambios de EXATLON ALL STARS?

El equipo de los Famosos [Rojo] vino a ganar esta temporada en Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas], y esta semana se apoderaron de la Villa Exatlón donde pudieron disfrutar de las comodidades que ofrece, baños privados para cada atleta, camas cómodas, piscina, comida saludable y lo mejor de todo agua caliente. A los Contendientes [Azul] no les fue tan bien. Y es que los Azules [Contendientes] pisaron el campamento Exatlón por primera vez esta temporada, algo que le cayó como un balde de agua fría a la modelo colombiana Ana Parra.

“ No le encuentro el motivo a estar en ese campamento,” le cuenta Parra al presentador del programa deportivo Frederik Oldenburg

Según parece, su primera noche en el campamento Exatlón no era lo que Ana y su equipo esperaban

“Pues estar juntos, creo que casi nadie durmió anoche, dormir en el suelo, pues es muy diferente. Aparte cayó un aguacero que ni te imaginas. Pensamos que nos estaba cayendo el diluvio dentro de la cabaña y pues bueno, hay que vivir con lo que hay y bueno, echarle ganitas para la próxima” terminó de explicarle Parra a Oldenburg.

Yoridan le da ánimos a su equipo

Tras ver como se sentía su compañera, el cubano de California, quien vino a darle con toda esta temporada de All-Stars [Todos Estrellas] también vino para apoyarlos y motivarlos.

“El nivel esta muy, muy alto, entonces el margen de error puede ser muy pequeño, de hecho, pues eso nos ayuda a nosotros a mantener nuestro margen de error también pequeño para así evitar perder puntos. Y nada veo los dos equipos muy fuertes, muy concentrados y para adelante. Esto se puso bueno,” comenta el atleta del equipo de los Contendientes [Azul]

No tienen agua caliente en el campamento

La vida en el campamento Exatlón no es nada fácil, ya que los atletas duermen en una misma habitación y con camas super incómodas. La comida es limitada, comparten los baños y no tienen agua caliente.

“Yo siento que no me baño bien acá,” le cuenta Azul Grantón a su compañero de equipo Yoridan Martínez en una conversación que tiene sobre no tener agua caliente en el campamento.

“El único momento que me baño bien es si entreno de día con calor y quiero agua fría, ahí me baño bien, pero en la noche no me baño bien” añadió la joven atleta.

Los circuitos la tienen asustada a Ana

Esta temporada prometió ser diferente con sus nuevos circuitos y desafíos, algo que tiene a la diseñadora de trajes de baños asustada.

“Yo confieso que estoy más asustada”, reveló Ana Parra entre risas a la cámara de Telemundo. “Saber que este circuito, estaba muy emocionada para empezar…pero me dio mucho susto”.

¿Qué piensas del campamento de Exatlón? Déjanos saber en los comentarios. No te pierdas Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas] de lunes a viernes a las 7 pm hora del este y los domingos a las 8 pm solo por la cadena Telemundo.