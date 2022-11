¿Rafael Nieves regresa a ‘La Casa de los Famosos 3’?

Rafael Nieves, quien causó conmoción y polémica en la más reciente temporada de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial, supuestamente vuelve a sus pantallas al lado de su querida amada Julia Gama. Y es que al parecer hay rumores que el atleta y su novia Julia estarán de vuelta para la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos 3’.

Julia Gama quien fue Miss Brasil en el año 2020, participó con Nieves en ‘La casa de los Famosos 2’ donde conoció al actor mexicano y fue ahí donde formaron su linda relación.

“En La Casa De Los Famosos encontramos él amor! Y ustedes vivieron cada capitulo de nuestro cuento de hadas con nosotros. Ustedes son parte esencial de esta historia! Gracias a todos los fans de Rafalia por tanto cariño y apoyo! Los amamos! Gracias @telemundo y @telemundorealities por regalarme el amor de mi vida!Rafa, mi amor, te amo y te quiero para siempre!” comentó en un emotivo mensaje por su cuenta de Instagram la modelo.

¿Rafalia regresa a LCDLF 3?

Rafalia [el nombre que los seguidores apodaron a la pareja] según los foros de ‘La Casa de los Famosos’ en Facebook, regresan otra temporada.

“Ellos volverán porque tu los pediste #lcdlf3 #Telemundo” es el mensaje en la página de Facebook.

¿Pero qué tan cierto es el rumor?

Ni Julia o Rafael han confirmado o negado si estarán en la nueva temporada del reality. Lo que si se sabe es que los seguidores del show y la pareja están felices por verlos en sus pantallas nuevamente.

“Que bueno que regresan me gustan los dos son buenos y guapos les deseo mucha suerte sobre todo porque ya conos en el terreno que pinzan por esa casa suerte”, “Que Dios los Bendiga, hacen buena pareja💕 espero verlos pronto en la casa de los famosos, suerte 🍀.🙏♥️🤗” y “Me encantan los dos y son mis favoritos estén adonde estén les deseo mucha suerte y mucha alegría y que se quieran cada día más y que algún día se casen con la bendición de Dios .les mando muchas bendiciones desde New York me encantaría verlos otra vez” fueron algunos de los comentarios de apoyo hacia Julia y Rafael.

Y aunque hay televidentes contentos por el rumor de que la pareja volverá al programa, hay muchos que piensan que no deberían regresar

“Son excelentes y hacen bella pareja pero deben poner gente nueva, no es nada personal.” “Ellos no les gusta colaborar en las tareas de convivencia, se creen que los demás tienen que hacerles todo, así paso con Rafa en EXATLON, sus compañeras también se quejaron de que se cree un gran señorón, machista que quiere que todo le hagan. Por favor Gente Nueva” y “Eso debe ser una broma 🤦🏽‍♀️ Creo que mejor no ver eso. Ese Rafael tan pesao’ que cae y la otra ufff ay nooo,” se expresaron algunos seguidores en una página de Facebook de LCDLF.

Telemundo todavía no ha confirmado los famosos que formaran parte del reality. ¿Te gustaría volver a ver a Rafael Nieves y a Julia Gama en LCDLF3? Dejanos saber en los comentarios.

La nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos 3’ se estrena el 17 de enero a las 7 PM/6C por Telemundo y será conducido por el talentosísimo Sandarti y la hermosa Jimena Gallego.