¿Alejandra Varela y Esteban Castillo son novios? [Video]

La primera parte de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial culminó el 20 de noviembre con Caterine Ibargüen la atleta olímpica ganadora de Miami, Azul Granton, la muñeca de hierro, el cubano Yoridan Martínez y Jonny Magallon , los cuatro ganaron la primera etapa de Exatlón y un carro de cero millas. Lo que no ha terminado son los rumores de noviazgo entre Alejandra Varela y Esteban Castillo, ambos del equipo de los Contendientes [Azul].

¿Serán más que amigos?

Los rumores de un posible romance entre el gemelo costarricense de Nueva Jersey, Esteban, y la hermosa mexicana de Colorado, Alejandra empezaron a mediados de la temporada de Exatlón Estados Unidos: Edición mundial. Y para echarle leña al fuego, Lilian Duran, la primera mujer eliminada de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial también comento del posible romance entre ambos atletas del mismo equipo.

En una entrevista exclusiva para AhoraMismo Duran le confesó a Melissa Aleman “Pues no, más pongan atención que puede haber más parejitas por ahí.”

Entre risas al preguntarle, ¿Quién? La boxeadora cuenta “No, no de hecho, pues creo que hasta se ven bonitas parejas porque si te fijas los dos tienen gemelos”

“Ale tiene una gemela, Esteban tiene un gemelo. Y dentro de la casa ósea a mí se me hacía como que bien curioso, como que siempre estaba muy atento y ella también es como de carácter muy fuerte, pero le encantaba que [él] estuviera ahí. Pongan ojo,” añadió la entrenadora personal.

Alejandra rompe el silencio

Los seguidores del programa deportivo se han preguntado si los rumores son ciertos, a lo que Alejandra tomo cartas en el asunto. En una historia compartida en su Instagram personal, Alejandra contestó una de las tantas preguntas que le hicieron y hablo de Esteban.

“Había alguna chispa entre tú y Esteban?”

“Okay, tengo muchísimas preguntas como esta y si necesito desmentirlo. Entre Esteban y yo no hay nada más que una preciosa amistad,” comienza el video.

“Esteban y yo somos muy grandes amigos, somos muy buenos amigos. Nos entendimos bastante bien, hicimos mucho clic. Compartimos una de las experiencias más grandes de nuestras vidas. Yo creo que eso nos acercó muchísimo más aparte de que tenemos cosas en común, como que somos gemelos, como que nos entendíamos. Y su humor y su cotorreo es muy similar al mío, entonces come que eso influenció bastante en que ustedes piensen esto” añadió la modelo

“Pero no, él sabe perfecto que yo tengo a alguien acá afuera y pues nada, en realidad éramos muy buenos juntos. Hacíamos un bien match, Estaban siempre rifaba. Nos complementábamos increíble y nos entendíamos muchísimo en los circuitos. Yo creo que, por eso, pero no, no hay nada de relación o algo por el estilo. Solo amistad” cuenta Alejandra.

Alejandra fue eliminada por su compañera de equipo Azul Granton en un duelo fue dramático entre ambas, ya que eran buenas amigas.

“Ale es una rival dura, de verdad es muy dura. Desde un principio supe que ella iba a hacer muy dura” cuenta Azul Granton de su compañera tras eliminarla.

La segunda etapa de Exatlón Estados Unidos: All-Stars inicia el 21 de noviembre a las 7 pm hora del este por Telemundo.