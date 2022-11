Telemundo lanza nueva serie: Diario de un Gigoló [ENTREVISTA]

La cadena hispana Telemundo está estrenando una serie nueva, ‘Diario de un Gigoló’. Esta miniserie será protagonizada por el actor español Jesús Castro, quien le da vida a Emanuel, un hombre que en su infancia nació pobre y tuvo que hacer lo necesario para sobrevivir. En una entrevista exclusiva con AhoraMismo, Jesús Castro habla con Melissa Alemán sobre su nuevo roll en esta nueva serie.

¿Emanuel un reto para Jesús Castro?

“No sé si diría difícil, pero sí que el reto que quería autoponerme para Emanuel era que fuera un tipo sensible. Que no fuera el típico que solo tiene la portada y luego el libro por dentro está como bastante vacío. Solo hay una portada, pero no hay, pero luego está blanco el libro. Pues quería que la portada fuera la que fuera, pero que por dentro el libro, así que fuera más interesante, dándole identidad, dándole sensibilidad y que no fuera entrar en tópicos de gigoló’, confesó Jesús a Melissa.

Emanuel es un hombre que vivió una vida llena de dificultades, pero al conocer a Minou una mujer empresario que lo ayudo hacer el gigoló más buscado por las mujeres. Al preguntarle al actor que tiene en común con su personaje de Emanuel, esto fue lo que contó con una sonrisa.

“No, pues, alguna cosa. Tenemos muchas diferencias, también debo decir sobre todo en cuanto vemos a la figura de la mujer, obviamente. Pero también tenemos similitudes que pues, Emanuel para llegar donde está ahora no ha tenido un camino fácil. Jesús, para estar donde está ahora, tampoco lo ha tenido fácil. Emanuel, si de verdad siente de corazón que debe de hacer algo, va de una y Jesús también. Entonces que si nos parecemos al final el personaje tiene un punto de persona es inevitable”

¿Qué se puede esperar de DDUG?

“La gente puede esperar mucho sexo, va a haber drogas, va a haber como la silla del poder hace cambiar a las personas, va a ver traición. Yo creo que va a hacer un buen cocktail para que explote y guste,” confeso Castro.

‘Diario de un Gigoló’ será también protagonizado por Victoria White, Fabiola Campomanes, Francisco Denis, Begoña Navaez, Eugenia Tobal, Alosian Vivancos, y Adriana Barraza. La miniserie, cuál fue grabada en argentina, consistirá de 10 capítulos que se podrán disfrutar cada sábado a las 9 pm hora del este por la cadena de Telemundo.

ENTREVISTA COMPLETA