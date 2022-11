¿Fans molestos con la nueva etapa de EXATLON ALL-STARS? Mira lo que dijeron

Los cambios en Exatlón Estados Unidos siguen esta temporada, y es que Telemundo estrena el próximo 21 de noviembre del 2022, Exatlón Estados Unidos: All-Stars. 12 participantes de previas temporadas se unirán con 4 finalistas de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial para competir por el gran premio de 200 mil dólares.

¿Quiénes se une al All-Stars?

Alondra González cuarta temporada, Francisco ‘El Maza’ Rodríguez de la tercera temporada, Jevier Cintrón quinta temporada, el finalista de la cuarta temporada, Chuy Almada, J.C Herrera tercera temporada, finalista de la cuarta temporada Vivian Michel, el puertorriqueño Elías Tirado de la quinta temporada, Denisse Novoa tercera temporada, modelo Ana Parra quinta temporada, Kelvin Rentería de la quinta temporada también, Yamilet Peña de la cuarta temporada, y Valeria Sofía Rodríguez campeona de la segunda temporada.

Emociones encontradas

Los 12 participantes se enfrentarán a 4 de los finalistas de Edición Mundial. Algo que tiene a los fanáticos un poco frustrados, ya que piensan que no es justo que se enfrenten a atletas con más experiencias.

“ Esto del All Stars lo debieron hacer en otro temporada no ahora, esto es injusto. Atletas de esta temporada que se mataron para cumplir un sueño y entonces vienen a sacarlos, para que de otras temporada vengan a jugar por el premio. NO ESTOY DE ACUERDO” comentó un seguidor del programa deportivo.

“No me gusta que traigan a los atletas de otras temporadas porque los pobres estos que están luchando desde el principio los están echando fuera tanto que an luchado debieron aver echo uno nuevo con puro de los mejores de otras temporadas” escribió uno mientras otro se expresó y dijo lo siguiente “Estoy completamente de acuerdo contigo queremos ver Campeones nuevos no gastados que ya estuvieron de otras temporadas es una Humillación lo que le hicieron a los del exatlon mundial 😕”

Y aunque hay seguidores del reality que están decepcionados con la decisión de traer exconcursantes para competir en el All-Stars hay otros que están emocionados por la nueva etapa de Exatlón Estados Unidos. Aquí están algunos comentarios de apoyo. “Felicidades a los escogidos, entiendo que un poco apresurado a mitad de temporada y que faltan algunas estrellas. Mucho éxito 🐅” “Vamos Rojos a ganar #ExatlonAllStars ❤️” “Ahora si se puso bueno” “Que emoción ver a la Pantera Novoa de regreso 😍😍👏👏@denisse_novoa y a la rebelde nuestra primer azul campeona @valeriasofiarodz nuestro equipo azul está demasiado fuerte 👏👏🙌❤️”

¿Ganará tu favorito?

Al final de la competencia solo habrá un hombre y una mujer que se llevará el prestigioso trofeo, el título y 200 mil dólares. Frederik Oldenburg y Marisela “Chelly” Cantu regresan como presentadores del reality show de Telemundo.

“¿Están listos? ¡Exatlón All-Stars llegará pronto con 12 atletas que vienen por la revancha! 🔵🔴 #TeamContendientes #TeamFamosos #ExatlonEEUU #ExatlonEdicionMundial”

¿Están listos para ver Exatlón Estados Unidos: All-Stars? ¿Quién quedará para la final? Déjenos saber en los comentarios. La etapa más emocionante de la temporada, Exatlón Estados Unidos: All-Stars comienza noviembre 21 a las 7 pm hora del este, solo por Telemundo.