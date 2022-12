Denisse Novoa cuenta que su papá no la apoya en Exatlón All-Stars [VIDEO]

Denisse Novoa ‘La Pantera’ ha regresado nuevamente a la segunda etapa de Exatlón Estados Unidos: All Stars [Todos Estrellas] representado al equipo de los Contendientes. Algo que está familiarizada, ya que participó anteriormente en la quinta temporada. En su ciclo, ‘La Pantera’ fue expulsada de Exatlón Estados Unidos por rumores que violo las reglas del show. Denisse fue acusada de posesión de teléfono celular y marijuana, algo que la atleta nunca confirmo, pero si mando un mensaje a sus seguidores agradeciéndoles por su apoyo incondicional.

“Gracias a los que pudieron estar conmigo en el LIVE hoy y les quiero recordar que aunque a veces no entendamos porque y cómo pasan las cosas en el momento sabemos que siempre es por nuestro bien y porque la vida y Dios tiene planeadas cosas increíbles para nosotros y que están por llegar. También quiero decirles que soy fiel creyente que todo pasa por algo y les puedo decir que mi salida del show también fue un grito de la vida diciéndome que tenía que regresar y apoyar a mi familia en unos momentos difíciles (que yo desconocía estando adentro y me enteré cuando sali) y ahí entendí que la vida me necesitaba más aquí. Yo estoy tranquila porque se que en esta temporada como en la pasada lo di todo pero simplemente la vida tenía otros planes para mi. Y siempre recuerden que los planes de Dios son perfectos. Los quiero muchísimo y de nuevo les quiero agradecer intensamente por su apoyo 💙”

Novoa recibe otra segunda oportunidad

Tras su expulsión del programa, Novoa se dedicó a su carrera de actriz, pero las arenas de Exatlón quisieron verla una vez más. ‘La Pantera’ recibió otra oportunidad de formar parte de Exatlón Estados Unidos: All-Stars tras su repentina expulsión del programa. Y aunque muchos están contentos en poder ver nuevamente a la hermosa actriz competir, el papá de Novoa al parecer no lo estaba.

Su padre no la apoya

En una conversación que la deportista tuvo con su compañero de equipo Chuy, Novoa le confesó que no cuenta con el apoyo de su padre tras regresar a Exatlón.

“Es que te quería decir que me salió una oportunidad,” entre risas le empieza a contar Dennise a Chuy

“Y mi papá, ‘¿oportunidad de qué?’ Una oportunidad para mi carrera. Mi mamá está ahí, entonces mi papá me dice, ‘¿para qué carrera o la actuación o la tele?’

Dennise cuenta qué le dijo a su papá que Exatlón es su pasión

“Ya estaba en mi mentalidad, nada me va a sacar de eso [Exatlón] yo voy a hacer porque toda mi vida he dejado de ser cosas porque ‘que me ha a decir papa’”

Cuenta con el apoyo del público

Y aunque su padre no este de acuerdo con ver a su hija participar en el reality, hay muchos seguidores que apoyan a la deportista y comentaron lo siguiente.

“Sigue lo que tu corazón ❤️❤️ dicte si es el deporte síguelo haciendo tu padre debe de entender que es tu gusto no es el de el”

“Mija lo que pasa no importa lo que diga tu papa. Es tu vida no la de el. El ya vivio su vida ya religion lo que el quiso hacer ahora te toca a ti. No a el. Yo ise lo que yo quise con mi vida. Le gustara o no a mis padres. Porque era mi vida no la de ellos.”

Y “Bien por la Pantera 👏👏👏👏defender los sueños es lo mas importante 👏👏”

¿Crees que ‘La Panetera’ merecía otra oportunidad de regresar a Exatlón: All-Stars? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. La acción deportiva de Exatlón Estados Unidos: All-Stars comienza a las 7PM/6C de lunes a viernes y los ‘Domingos de Eliminación’ empieza a las 8PM hora del este solo por Telemundo.

VIDEO COMPLETO