EXATLON ALL-STARS: ¿El equipo Rojo no tiene potencial para ganar?

Las polémicas esta nueva temporada de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas] no parecen tener fin. Y esta vez los fanáticos del programa deportivo más feroz del planeta están molestos con el equipo de los Famosos [Rojos].

¿Qué está pasando?

La nueva etapa de Exatlón Estados Unidos volvió a reunir a los veteranos del team Rojo [Famosos] de diferentes temporadas pasadas. Jeyvier Cintrón, Alondra “Nona” González, Maza Rodríguez, Carlos Herrera, Jonny Magallón, Viviana Michel, Yamilet Peña y Caterine Ibargüen vinieron a darlo todo y poder coronarse como ganador o ganadora de los All-Stars [Todos Estrellas].

Y aunque los atletas vinieron preparados y con mucha experiencia, según parece, los seguidores del reality piensan que los atletas no han demostrado tener potencial esta etapa de la competencia.

“Los nuevos integrantes del equipo Rojo no han demostrado un potencial como excampeones … JCarlos…muy flojo…🤦‍♀️🤦‍♀️” asi es como empiezan a describir y hasta atacar a los atletas del equipo Rojo [Famosos] los fans del reality show.

Una seguidora dice estar decepcionada con los concursantes, “Yo estoy muy decepcionada con el equipo rojo solo fueron a Exatlón a regalarles puntos a los azules si ellos no estaban preparando tenían que quedarse en su casa los azules le están demostrando que son superiores que vergüenza Atletas de alto rendimiento y se están dejando dar tremenda pela” Mientras otra escribió lo siguiente “Los rojos an [han] comenzado [comenzado] en todas las temporadas perdiendo y en la cabaña y an tenido las victorias mas impresionantes. de seis temporadas los rojos an [han] sido campeones cinco veces [veces]. en la 6 fue compartida.lo de susana fue por que los circuitos y punteria que usaron ella los dominaba. esperamos que los rojos aun con las desventajas comiensen a ganar.porque los azules estan bien montados.”

Sálvese quien pueda

Por su parte, el equipo de los famosos está dando todo de su parte para mantenerse a salvo en el concurso deportivo. Por ahora ninguno de los miembros de su equipo se han despedido de la competencia. La que si se tuvo que ir a casita fue la puertorriqueña y ganadora de la segunda temporada ‘La Rebelde’ Valeria Sofía Rodríguez quien fue la primera eliminada.

“Valeria Sofía nunca debió participar en esta temporada, es preferible ser recordada como Campeona que eliminada de la 7ma temporada” comenta una seguidora en un foro del show por Facebook.

“En otro momento de mi vida estuviera llorando ahora de lo triste que estaría. No lo voy a negar que estoy triste, pero creo que estoy más triste por dejar a mi familia azul,” le cuenta ‘La Rebelde’ al presentador del programa, Frederik Oldenburg.

“Gracias a dios, ya yo los conocía y fue una relación sumamente diferente a mi temporada. Me voy contenta. Sé que lo di todo,” añadió la joven atleta.

¿Será que los rojos vendrán por la revancha? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. No se pierdan Exatlón Estados Unidos: All-Stars de lunes a viernes a las 7pm/6C y los domingos a las 8pm solo por Telemundo.