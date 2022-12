EXATLON ALL-STARS: ¿Chelly Cantú tiene favoritismo?

Los equipos de los Famosos y los Contendientes se han enfrentado cada semana con retos y desafíos nunca antes visto en la segunda etapa de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas]. Ambos teams lo están dejando todo en las arenas de Exatlón y cuentan con el apoyo de sus seguidores. Y al parecer esos mismos seguidores están acusando a la co-presentadora del programa Chelly Cantú de tener favoritismo con los equipos. ¿Será cierto eso?

¿Chelly Cantu tienen favoritismo?

Marisela ‘Chelly’ Cantú participó en la primera temporada de Exatlón Estados Unidos en el equipo de los Famosos [Rojos], convirtiéndose en la primera mujer ganadora de su equipo. En una entrevista exclusiva con AhoraMismo, Chelly le confiesa a Melissa Alemán a cuál equipo le va.

Al preguntarle a cuál equipo le va la bella mexicana, Cantú respondió: “Te soy sincera, al principio como que, pues obviamente uno viene de estar en el equipo Rojo, entonces como que tienes esa conexión, porque obviamente son atletas que fueron profesionales, igual que yo. Con el paso del tiempo yo he sentido como más bien conexión con ciertos atletas de ambos equipos”. Y agregó: “Soy morada”.

“La verdad nunca me he sentido de que quiero que ganen los rojos nada más y ya” dijo la animadora. “Los azules casi siempre son atletas que vienen con toda la ilusión con muchas ganas y eso me encanta y los rojos son más atletas, pues que no se dedican a eso. Son atletas profesionales en lo que ya están o en lo que fueron. Exatlón es una experiencia de que a lo mejor te puedes confiar porque eres profesional en lo que haces y dices, está fácil, pero no está fácil. Son cosas que me encantan de los equipos que he ido aprendiendo.”

“Tengo la conexión con ciertos atletas y siempre me pasa lo mismo. Me gusta este azul porque esto, esto y esto, me gusta este otro rojo porque esto, esto y esto. Cada quien somos diferentes. Igual tú puedes conectar con algunos, yo con otro” contó Cantú.

Los fans piensan diferente

Y aunque Chelly Cantú ha dicho ser neutral, los seguidores del show piensan diferente.

“Por favor si Chely siempre a sido la preferencia con los rojos” “Chely es roja, fue campeona de Exhatlon por eso trabaja ahora en el programa. Pero ella sólo entrevista a los atletas y nunca ha dicho nada de su preferencia por ningún equipo.” Y “Cantu era de equipo rojo ahora de e ser neutral no inclinarse por ningún equipo” asi se expresaron los seguidores del programa.

La segunda etapa de Exatlón Estados Unidos: All-Stars está por culminar y pronto sabremos quienes serán los ganadores de los 200 mil dólares de esta edición. ¿Quiénes crees que llegaran a la gran final? Dejenos saber en los comentarios. La diversión familiar comienza cada semana de lunes a viernes a las 7PM hora del este por la cadena Telemundo.