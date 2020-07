Maribel Guardia habla de muerte de su mamá: ¿quién se hizo cargo de ella?

Maribel Guardia es conocida en toda Latinoamérica y Estados Unidos, no solamente por su belleza y su enorme talento, sino también por ser una mujer intachable, sencilla y feliz. Pero la exreina de belleza confesó que en medio de su exitosa vida hay algo que la marcó muchísimo y que hasta el día de hoy sigue causándole dolor y tristeza.

La exmujer de Joan Sebastian reveló que haber perdido a su mamá, víctima de cáncer, siendo todavía Maribel muy niña, la marcó para siempre.

“Yo me quedé solita a los 9 años. A partir de eso me dio insomnio hasta el día de hoy, porque yo tenía una relación muy cercana con mi mamá”, dijo la ex Miss Costa Rica, en entrevista con el programa de televisión El minuto que cambió mi destino.



La cantante mencionó que para ella fue muy impactante haber visto a su madre muerta, en el cofre fúnebre, y agregó que al principio no lograba entender lo que estaba ocurriendo.

“Cuando la vi muerta en la caja yo no entendía por qué ella estaba tan seria, entonces yo le hablaba y entré como en una especie de juego. Era un lugar muy grande donde la velaron, con un jardín muy grande… entonces yo salía corriendo y jugaba con ella y le hablaba y le decía ‘mamá esa que está allá arriba no eres tú’ y entonces jugaba. Todo el mundo lloraba y yo entraba corriendo y juraba que mi mamá (quien tenía 46 años) estaba conmigo”, dijo la artista de 61 años.

“Pero en el momento que ya la fuimos a enterrar, cuando echaron la tierra, ahí fue donde yo reaccioné y como que salí del shock”, agregó la mamá del cantante Julián Figueroa. “Estuve soñando 9 noches con ella que volábamos y que nos sentábamos al lado de un río y platicábamos vestidas de blanco, y ya después me empezó el insomnio, ya no la volví a ver más y hasta el día de hoy tengo insomnio”.

Guardia explicó que además de la pérdida de su madre, otro vacío que le quedaba en su vida era que su padre no se asumió su responsabilidad con ella, y fue su hermana mayor quien se hizo cargo de su crianza.

“Mi hermana me llevó con ella, me crió, me educó y ha sido una mujer extraordinaria en mi vida. Mi hermana estaba casada y tengo un sobrino que era de mi edad y nos criamos como si fuéramos hermanos, lo quería muchísimo”, dijo la intérprete, quien elogió a su hermana-mamá, a quien agradece por haberla cuidado y protegido.



“Mi hermana la verdad es que fue una madre extraordinaria, una mujer muy mágica, también me dio muchas alas para volar”, concluyó Guardia