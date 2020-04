Hijo de Joan Sebastian confiesa que sintió rabia por su papá: ¿qué le hizo?

View this post on Instagram

@joansebastian Felix cumpleaños ! Fue un privilegio coincidir en este camino con un ser tan hermoso como tú. Mucho tiempo estuve enojado por tu partida , pero ahora entiendo que La luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo y tú brillabas más que el mismo Sol. Hoy estoy sumamente agradecido por haber tenido el privilegio de llamarte , mi maestro , mi héroe , mi amigo … mi papá. Te amo papi ❤️ tu luz vive en mi e ilumina mi sendero.